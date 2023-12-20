Как нацпроект "Здравоохранение" развивает медицину в Алтайском крае

Рассказываем, сколько больниц построили и отремонтировали в 2023 году и сколько закупили оборудования

20 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Уже не первый год в Алтайском крае реализуют национальный проект "Здравоохранение". На федеральные и региональные деньги у нас строят больницы, закупают лекарства и современное оборудование. На Алтае нацпроект разделяется на восемь самостоятельных программ, совокупный бюджет которых в 2023 году составил более 7,5 млрд рублей.

О том, куда направили деньги в этом году и что дал алтайской медицине нацпроект "Здравоохранение", – в большом материале на amic.ru.

Нацпроект "Здравоохранение" в Алтайском крае

В национальном проекте восемь самостоятельных разделов, которые посвящены отдельным направлениям здравоохранения. В Алтайском крае на их основе разработаны восемь собственных региональных проектов, основные из которых:

"Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации". Этот проект направлен на развитие сети медучреждений в Алтайском крае. Средства выделяют на капремонт существующих больниц, а также строительство новых.

Этот проект направлен на развитие сети медучреждений в Алтайском крае. Средства выделяют на капремонт существующих больниц, а также строительство новых. "Борьба с онкологическими заболеваниями". Отдельный проект, по которому финансируют закупку оборудования и лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Отдельный проект, по которому финансируют закупку оборудования и лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Средства идут на закупку оборудования, а также приобретение "кардиопакетов".

Средства идут на закупку оборудования, а также приобретение "кардиопакетов". "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". По этому проекту финансируют транспортировку пациентов санитарной авиацией.

По этому проекту финансируют транспортировку пациентов санитарной авиацией. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". Отдельный проект по развитию детской медицины.

Отдельный проект по развитию детской медицины. "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". Деньги идут на цифровизацию здравоохранения и развитие телемедицины.

Сколько построили и отремонтировали больниц?

По проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" в Алтайском крае в 2023 году выделено более 1,8 млрд рублей.

Часть этих средств направили на капремонт действующих медучреждений. Так, в 2023 году завершены работы в Волчихинской ЦРБ, а в поселке Стан-Бехтемир капитально отремонтирован ФАП.

Продолжается ремонт поликлиники при БСМП № 2, окончание которого намечено на 2024 год. О том, как идут работы и как изменится медучреждение, amic.ru писал ранее.

В 2023 году велось строительство 15 новых медицинских объектов.

Самый масштабный проект – огромная суперполиклиника № 14 в Барнауле, которую возводят уже несколько лет. Сейчас объект практически готов, строительство завершат до конца года. Это первая поликлиника, построенная в Барнауле в XXI веке. Медучреждение будет соответствовать всем современным медицинским стандартам. А главное – все врачи и мощности будут сосредоточены в одном месте.

Достраивается и корпус городской поликлиники № 3 в Барнауле. Ожидается, что здание тоже введут в эксплуатацию до конца года.

В барнаульском поселке Гоньба завершили строительство врачебной лаборатории, которая начнет работу в ближайшее время.

Фото: amic.ru

Кроме того, по краю в этом году открыли три врачебные амбулатории и девять ФАПов, в которых уже ведется прием пациентов.

В 2023-м заканчивается строительство поликлиники в Советском районе. Поликлиническое отделение Ребрихинской ЦРБ, которое начали возводить в прошлом году, готово на 46%, его сдадут уже в 2024-м.

Также по этому проекту для построенных и отремонтированных больниц закупают оборудование. В 2023 году на эти цели потратили почти 1,8 млн рублей. Приобретено 13 единиц медицинской техники для 12 учреждений.

ФАП в селе Новоеловка / Фото: Минздрав Алтайского края

Борьба с онкологическими заболеваниями

Профилактика и лечение онкологических заболеваний – очень большой раздел нацпроекта "Здравоохранение", которому уделяется огромное внимание.

В 2023 году на эти цели предусмотрено более 4,5 млрд рублей, почти 3,7 млрд из которых уже реализовано за 11 месяцев.

Часть этих средств идет на закупку специализированного медицинского оборудования. В 2023 году запланировано приобретение трех единиц техники на общую сумму 115,5 млн рублей. Два аппарата уже приобретены и работают, еще один монтируется и будет запущен в начале 2024 года.

Нацпроект "Здравоохранение" на Алтае

Оборудование для сердечников и "кардиопакеты"

Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности не только в Алтайском крае, но и по всей стране. А поэтому в нацпроекте "Здравоохранение" предусмотрен раздел, посвященный исключительно борьбе с этими болезнями. Здесь не только лечение, но и профилактика.

В 2023 году на эти цели предусмотрено 351,9 млн рублей, почти все эти деньги уже реализованы.

Для семи алтайских медучреждений закупили 13 единиц специального медицинского оборудования на общую сумму более 119 млн рублей.

232,5 млн рублей потратили на приобретение кардиопакетов – это специальные наборы лекарственных препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их жители Алтайского края получают абсолютно бесплатно.

На средства национального проекта в регионе также проводят операции на сердце. За 11 месяцев этого года выполнено уже 4616 стентирований.

Нацпроект "Здравоохранение" на Алтае

Развитие детской медицины

По отдельному региональному проекту финансируют оказание медпомощи детям и развитие медицинской инфраструктуры для несовершеннолетних.

С прошлого года на Алтае реализуют грандиозный проект – строительство нового хирургического корпуса для Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. В краевом Минздраве неоднократно подчеркивали, насколько это важный объект для всего региона.

Сейчас некоторые виды хирургической помощи новорожденным врачи могут оказывать только во взрослых больницах – специализированной инфраструктуры для детей просто нет. А маленьких пациентов с аномалиями развития и черепно-мозговыми травмами и вовсе приходится направлять на лечение в Новосибирск.

Строительство хирургического корпуса решит эти проблемы. Ожидается, что стационар будет рассчитан на 165 коек, а в реанимационном отделении будет 12 мест. В здании разместят семь операционных, приемно-диагностическое отделение, реанимационный консультативный педиатрический центр, отделения лучевой диагностики, ортопедии и онкологии, а также травмпункт и лабораторию.

Сейчас объект готов на 13%, сдать его в эксплуатацию планируется в 2025 году. В 2023-м на строительство потратили более 301 млн рублей, а общая сумма проекта – почти 3 млрд.

Нацпроект "Здравоохранение" на Алтае

Помощь беременным женщинам, их медицинское сопровождение во время и после родов тоже финансируют по нацпроекту. С 2019 года помощь в рамках нацпроекта получили 90 827 жительниц Алтайского края.

Еще одно направление, на которое идут средства национального проекта, – профилактические осмотры детей в медучреждениях. К ноябрю 2023-го доля таких посещений составила 56,2%.

Всего же на развитие детского здравоохранения в Алтайском крае по нацпроекту в этом году направили 565,5 млн рублей.

Цифровизация и телемедицина

О важности цифровизации в здравоохранении совсем недавно рассказывал глава краевого Минздрава Дмитрий Попов в "Переговорке" на amic.ru. Он отметил, что современные технологии позволяют сделать медпомощь более доступной и качественной.

Например, в медучреждениях края организуют автоматизированные рабочие места: компьютер врача подключен ко всем необходимым медицинским информационным системам. К декабрю 2023-го в крае создано уже 14 805 таких рабочих мест.

Нацпроект "Здравоохранение" на Алтае

Благодаря этому в Алтайском крае значительно расширились возможности записи к врачу через портал госуслуг. Если в 2018 году таких записей было меньше 100 тысяч, то в этом – уже более миллиона.

Еще одно направление – телемедицинские консультации. Часть медицинских услуг пациенты, живущие в далеких районах, могут получить удаленно. С января по декабрь 2023-го в регионе провели 23 430 телемедицинских консультаций – за последние пять лет ежегодное количество увеличилось в семь раз.

Развивается и система выдачи рецептов и листков нетрудоспособности в электронном виде.

В 2023 году на все эти цели выделено 107,7 млн рублей, а за последние пять лет по нацпроекту на цифровизацию направили 1,2 млрд.

Нацпроект "Здравоохранение" в Алтайском крае

Санавиация

На перевозку пациентов самолетами в 2023 году по нацпроекту выделено 128,7 млн рублей. Эти деньги идут в дополнение к тем, которые на транспортировку больных выделяет краевой бюджет.

Благодаря проекту в 2023 году дополнительно совершен 141 вылет, эвакуировано 186 человек, 27 из которых – дети.

Нацпроект "Здравоохранение" осуществляют в Алтайском крае с 2019 года. Средства на реализацию всех региональных проектов продолжат выделять и в 2024-м.