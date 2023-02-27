Богатыри, кони и костер. Как в Алтайском крае отмечали широкую Масленицу

Все конкурсы, танцы и даже песни были пронизаны тем, как "добро со злом борется"

27 февраля 2023, 18:33, ИА Амител

Весело и с огоньком отмечали широкую Масленицу в Алтайском крае. Проводить зиму в село Новотырышкино под Белокуриху в субботу, 25 февраля, приехали около 30 тысяч гостей. Желающих было так много, что кто-то даже не смог попасть на праздник: простояв в пробке больше часа, люди разворачивались и уезжали. Но те, кто добрался до площадки, не пожалели ни минуты. Тут водили хороводы, играли, бились мешками и забивали голы метлами, болели за борцов и скакунов, ели блины и шашлыки, пили горячий чай и глинтвейн. Подробности "Сибирской Масленицы" – в нашем репортаже.

Здесь Русью пахнет

В 2023 году главной тематикой "Сибирской Масленицы" были богатыри. Они прошли во главе масленичного шествия, приветствовали гостей. Все конкурсы, танцы и даже песни были пронизаны тем, как "добро со злом борется". И даже погода в этот день, казалось, была пронизана тем же самым: жаркую оттепель сменил большой снегопад. Впрочем, он совершенно не помешал веселью гостей.

"Люди исстрадались по празднику, – говорит режиссёр праздника Светлана Власова. – Мы назвали программу "Береги берега России". И это не придуманная тема. На Масленицу всегда добро со злом борется, и поэтому наши богатыри приехали и благословили нас на добро, чтобы мы и дальше с праздничным настроем пошли прославлять Русь, чтобы мы берегли её".

В церемонии открытия участие приняли заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, Герой России Андрей Морозов, а также митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

"Здесь Русь, здесь Русью пахнет! Спасибо вам огромное, что вы поддерживаете наши русские традиции. Здоровья вам, любви, пусть Господь вас всех оберегает!" – обратился к гостям фестиваля Андрей Морозов.

А Игорь Степаненко отметил, что среди других подобных праздников в Российской Федерации Масленица в Алтайском крае – самая лучшая.

Самый вкусный чай

Каждый год "Сибирская Масленица" удивляет своих гостей. В этом году удивляли фестивалем чая. А среди его участников – самый большой и самый путешествующий российский самовар на 415 литров. Он побывал уже более чем в трёхстах городах и вот добрался до Алтая. Его привезли на праздник представители Музея народного быта из города Ирбит Свердловской области.

Из этого самовара напоить чаем за раз можно две тысячи человек. И очередь к нему была точно не меньше. Те, кто отстояли, хвалили горячий напиток с таволгой и мятой. Этот чай и стал победителем народного голосования.

Непокорный масленичный столб

Одно из самых зрелищных и любимых состязаний "Сибирской Масленицы" – масленичный столб, с которого нужно снять подарки. А это один из самых высоких столбов в Сибири. Организаторы утверждают, что в этот раз был поставлен рекорд по столболазанию: житель села Троицкое Сергей Полковников поднялся на его вершину за 36 секунд. Ещё один рекорд поставил житель Бийска Александр Бледных – в этом году он забрался на столб в одиннадцатый раз. Всего же пожелали принять участие в этом конкурсе 78 мужчин в возрасте от 18 до 47 лет. Покорился столб далеко не всем: непростое это состязание.

Эх вы сани, мои сани

Веселым (для зрителей) и очень ярким получился и санный конкурс "Как по маслу". Участники сами мастерили сани (некоторые за несколько дней до праздника) и катились на них с горы. По пути часть транспортных средств развалилось, что очень смешило публику. А жюри оценивали красоту, оригинальность, скорость и, конечно, надёжность.

Среди самых запомнившихся были санный поезд (потерпел крушение во время гонки), рыба-кит, сани-лебеди, пожарная машина и другие.

В итоге победителями стала команда "Великое село" из Барнаула – их сани-грузовик проехали с горы дальше всех (80 метров).

Тройки и не только

Какая же Масленица без русских троек? Конноспортивный праздник – традиционный для "Сибирской Масленицы". Соревнования на ипподроме продолжались почти весь праздничный день. Всего состоялось восемь заездов. Приз Национальной ассоциации заводчиков и владельцев лошадей орловской рысистой породы (победитель – наездник из Алтайского края Виктор Перфильев на Добрыне, владелец – Алексей Дроздов). Приз губернатора Алтайского края выиграл также алтайский спортсмен – наездник Дмитрий Свиридов на Промахе, владелец – ООО "Агро-Сибирь".

Одним из самых зрелищных был заезд русских троек рысистой породы. Победитель – наездник Антон Рогожин, владелец Алмаза, Суворова и Меридиана – Сергей Меркулов, Алтайский край. Всего для участия в скачках было принято 50 заявок от представителей Алтайского и Красноярского краёв, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей.

Гори-гори ясно

Кульминацией праздника стало сжигание масленичного чучела. Но перед этим здесь провели конкурс на самое-самое чучело. Выиграла в нём работа Елены Матвейчук из Горняка.

В большом костре, впрочем, горела другая Масленица. Загорелась она ярко, пламя взметнулось высоко, а весёлый народ ещё долго водил хоровод, выводя "гори-гори ясно" и прощаясь с зимой как минимум на полгода.