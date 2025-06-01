Богомаз: количество пострадавших при обрушении моста достигло 69 человек

Трое находятся в тяжелом состоянии

01 июня 2025, 10:59, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Число людей, пострадавших при обрушении моста в Брянской области, выросло до 69, трое из них – дети. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Трое человек находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. В общей сложности, по его словам, доставлены в больницу 44 пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Еще 22 человека лечатся амбулаторно.

Напомним, информация об обрушении конструкции автомобильного моста поступила в 22:50 мск 31 мая. Сам пассажирский поезд сошел с рельсов. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители.