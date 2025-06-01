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Семь человек погибли при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области

Травмы получили 35 пассажиров, в том числе трое детей

01 июня 2025, 08:41, ИА Амител

Место происшествия / Фото: официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Место происшествия / Фото: официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Семь человек погибли, 35 пострадали в результате падения автомобильного моста на пассажирский поезд Климов – Москва в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале

Уточняется, что среди пострадавших три ребенка. Одного из них с помощью санитарной авиации доставят в Москву. 

Информация об обрушении конструкции автомобильного моста поступила в 22:50 мск 31 мая. Сам пассажирский поезд сошел с рельсов. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители. 

К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 180 человек и 60 единиц техники. Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли. РЖД частично изменили маршрут некоторых поездов.

Происшествия

Комментарии 10

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Гость

09:09:10 01-06-2025

В Барнауле что-бы старый мост не рухнул, по нему фуры не пускают.
Зато денег и времени на ремонт моста освоили как на новое строение.

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Гость

09:13:23 01-06-2025

Все прогинившее рано или поздно рушится. Аксиома.

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Точка

09:14:17 01-06-2025

А что случилось то?

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Гость

09:30:48 01-06-2025

Снова хохлы виноваты ?

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Гость

09:37:25 01-06-2025

Сообщают, что поезд сошел с рельсов из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Более конкретных формулировок на данный момент нет.

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Гость

09:51:08 01-06-2025

Потому что дышало на ладан

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Гость

11:43:21 01-06-2025

Почему не пишите, что это диверсия? Не бойтесь, можно, все уже написали.

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Гость

11:56:06 01-06-2025

Денег нет на ремонты и прочее, зато на кое-что другое свыше половины бюджета уходит

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Костя

12:14:38 01-06-2025

Богомаз сообщил что это подрыв...

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Гость

17:00:44 01-06-2025

Костя (12:14:38 01-06-2025) Богомаз сообщил что это подрыв... ... СК РФ уже опроверг версию с подрывом. Просто обрушение.

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