Семь человек погибли при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области

Травмы получили 35 пассажиров, в том числе трое детей

01 июня 2025, 08:41, ИА Амител

Место происшествия / Фото: официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Семь человек погибли, 35 пострадали в результате падения автомобильного моста на пассажирский поезд Климов – Москва в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Уточняется, что среди пострадавших три ребенка. Одного из них с помощью санитарной авиации доставят в Москву.

Информация об обрушении конструкции автомобильного моста поступила в 22:50 мск 31 мая. Сам пассажирский поезд сошел с рельсов. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители.

К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 180 человек и 60 единиц техники. Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли. РЖД частично изменили маршрут некоторых поездов.