Семь человек погибли при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области
Травмы получили 35 пассажиров, в том числе трое детей
01 июня 2025, 08:41, ИА Амител
Семь человек погибли, 35 пострадали в результате падения автомобильного моста на пассажирский поезд Климов – Москва в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Уточняется, что среди пострадавших три ребенка. Одного из них с помощью санитарной авиации доставят в Москву.
Информация об обрушении конструкции автомобильного моста поступила в 22:50 мск 31 мая. Сам пассажирский поезд сошел с рельсов. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители.
К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 180 человек и 60 единиц техники. Движение по дороге А-240, которая проходила через рухнувший мост, временно закрыли. РЖД частично изменили маршрут некоторых поездов.
09:09:10 01-06-2025
В Барнауле что-бы старый мост не рухнул, по нему фуры не пускают.
Зато денег и времени на ремонт моста освоили как на новое строение.
09:13:23 01-06-2025
Все прогинившее рано или поздно рушится. Аксиома.
09:14:17 01-06-2025
А что случилось то?
09:30:48 01-06-2025
Снова хохлы виноваты ?
09:37:25 01-06-2025
Сообщают, что поезд сошел с рельсов из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Более конкретных формулировок на данный момент нет.
09:51:08 01-06-2025
Потому что дышало на ладан
11:43:21 01-06-2025
Почему не пишите, что это диверсия? Не бойтесь, можно, все уже написали.
11:56:06 01-06-2025
Денег нет на ремонты и прочее, зато на кое-что другое свыше половины бюджета уходит
12:14:38 01-06-2025
Богомаз сообщил что это подрыв...
17:00:44 01-06-2025
Костя (12:14:38 01-06-2025) Богомаз сообщил что это подрыв... ... СК РФ уже опроверг версию с подрывом. Просто обрушение.