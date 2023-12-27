Более 10 километров дорог отремонтировали в славгородском округе на Алтае
Работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"
27 декабря 2023, 18:00, ИА Амител
В муниципальном округе города Славгорода отремонтировали порядка 10 км, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Данный региональный участок с 398 по 408 км входит в состав трассы Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области. По данным ведомства, на объекте выполнили работы по фрезерованию изношенного покрытия, восстановлению щебеночного основания путем добавления нового материала, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Сумма средств, направленных на выполнение данных мероприятий в рамках "Безопасные качественные дороги", составила порядка 300 миллионов рублей.
Кроме того, работы проводились в Волчихинском, Ключевском и Егорьевском районах, общая протяженность этих обновленных участков составила более 25 километров.
Ремонт направления очень важен для гостей и жителей Алтайского края, по нему проходит один из привлекательных туристических маршрутов региона, который ведет к малиновому озеру Бурлинское, а также к городу-курорту Яровое.
Отметим, что дорожный ремонт в Алтайском крае официально завершился. В 2023 году на все работы власти региона направили почти 23,5 миллиарда рублей. На эти деньги удалось построить и отремонтировать около 800 километров дорог. Часть средств отправили на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В Барнауле выполнили работы на 12 участках общей протяженностью 28 км. В Бийске был обновлен 21 объект общей протяженностью более 15 км.
18:06:26 27-12-2023
Это какой то праздник для любителей половить денег в мутной воде. Из 500 км. трассы , которая давно просится к расширению до нормальных параметров отремонтировали 10 км. за 300 млн. руб. Не построили, а отремонтировали?!
18:32:30 27-12-2023
А как это муниципальный округ? Давно у нас районы превратились в округа!? Может я что-то пропустил?.. может у нас тоже воласти? Губернии? Чё я ещё не знаю о нас!? Может монархия уже наступила!? А я не в курсе...
19:16:23 27-12-2023
Гость (18:32:30 27-12-2023) А как это муниципальный округ? Давно у нас районы превратили... так Славгород давно (лет 10 уже наверное) муниципальный округ,еще был Камень,но они вроде район назад отвоевали
16:20:09 28-12-2023
так ради любопытства,а когда возле трассы Славгород-Бурсоль стали расти сосны,так как на трассе Славгород-Табуны 100% они там не растут,да и в ноябре последний раз по этому участку проезжал-не каких работ не велось
16:23:00 28-12-2023
гость (16:20:09 28-12-2023) так ради любопытства,а когда возле трассы Славгород-Бурсоль ... эти фотки сделаны на участке "Рубцовск – Волчиха – Михайловское". но их почему то к славгороду прилепили...
16:54:32 28-12-2023
Гость (16:23:00 28-12-2023) эти фотки сделаны на участке "Рубцовск – Волчиха – Михайловс... но тут же черным по белому"В муниципальном округе города Славгорода",вот мне и охота решить эти непонятки,где это у нас вокруг Славгорода в этом году сделали аж 10 км новой(и такой красивой) дороги
17:07:44 28-12-2023
гость (16:54:32 28-12-2023) но тут же черным по белому"В муниципальном округе города Сла... да я в курсе... в сентябре через Крутиху в Славгород ездил... елки/сосны только в Панкрущихинском районе растут возле трассы. а на юг от Славгорода сплошная степь. так что вопросы к минтрансу... хотя там такой министр....
18:54:23 28-12-2023
Гость (17:07:44 28-12-2023) да я в курсе... в сентябре через Крутиху в Славгород ездил..... на том участке в хабарском районе трасса отличная была,по крайней мере 3 года назад,ну а министр,так их задача теперь состоит в осваивании выделенных средств,и если его еще не заменили значит делает все правильно