Более 10 километров дорог отремонтировали в славгородском округе на Алтае

Работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

27 декабря 2023, 18:00, ИА Амител

Ремонт дорог в Славгороде / Фото: Минтранс Алтайского края

В муниципальном округе города Славгорода отремонтировали порядка 10 км, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Данный региональный участок с 398 по 408 км входит в состав трассы Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области. По данным ведомства, на объекте выполнили работы по фрезерованию изношенного покрытия, восстановлению щебеночного основания путем добавления нового материала, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Сумма средств, направленных на выполнение данных мероприятий в рамках "Безопасные качественные дороги", составила порядка 300 миллионов рублей.

Кроме того, работы проводились в Волчихинском, Ключевском и Егорьевском районах, общая протяженность этих обновленных участков составила более 25 километров.

Ремонт направления очень важен для гостей и жителей Алтайского края, по нему проходит один из привлекательных туристических маршрутов региона, который ведет к малиновому озеру Бурлинское, а также к городу-курорту Яровое.

Отметим, что дорожный ремонт в Алтайском крае официально завершился. В 2023 году на все работы власти региона направили почти 23,5 миллиарда рублей. На эти деньги удалось построить и отремонтировать около 800 километров дорог. Часть средств отправили на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В Барнауле выполнили работы на 12 участках общей протяженностью 28 км. В Бийске был обновлен 21 объект общей протяженностью более 15 км.