Как в Алтайском крае в 2023 году ремонтировали и строили качественные дороги

Итоги нацпроекта "БКД" в цифрах и фактах

21 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Дорожный ремонт в Алтайском крае официально завершился. В 2023 году на все работы власти региона направили почти 23,5 миллиарда рублей. На эти деньги удалось построить и отремонтировать около 800 километров дорог. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Алтайском крае в уходящем году обновили порядка 170 объектов на общую сумму 5 миллиардов рублей. Рассказываем, как в 2023 году дороги в Алтайском крае становились безопаснее и качественнее.

Какие дороги в рамках БКД отремонтировали в Барнауле?

В краевой столице выполнили работы на 12 участках общей протяженностью 28 км.

– улица Малахова (от Власихинской до Сухэ-Батора);

– 9-й Заводской проезд (от улицы Квартал, 953а, до здания № 9/1);

– улица Радужная (от Мамонтова до границы Барнаула);

– проспект Космонавтов (от Солнечной Поляны до Гоньбинского тракта);

– улица Звездная (от Павловского тракта до улицы Трактовой);

– улица Островского (от Юрина до Гущина);

– улица Интернациональная (от проспекта Ленина до переулка Циолковского);

– улица Гущина (от Попова до Кавалерийской);

– улица 1905 года (от Советской до Профинтерна);

– улица Гридасова (от Малахова до Власихинской);

– улица Водозаборная в поселке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 на улице Водозаборной);

– улица Просторная (от улицы Тихой до Юрина).

Ремонт и строительство дорог в Барнауле в 2023-м обошлись более чем в 916 миллионов рублей.

Ремонт дорог в Барнауле / Фото: мэрия краевой столицы

Какие дороги в рамках БКД отремонтировали в Бийске?

В наукограде в этом году провели работы на 21 объекте:

– ул. Степана Разина (от ул. Cоциалистической до ул. Трофимова);

– ул. Иртышская (от ул. Социалистической до кругового движения по ул. Каховской, включая перекресток с круговым движением);

– ул. Ташкентская (от остановки "УПТК" до остановки "Школа № 33");

– ул. Социалистическая (западная сторона) от ул. имени Героя Советского Союза Васильева до ул. Ударной);

– пер. Дружный (от ул. Горно-Алтайской до ул. Ударной);

– пер. Омский (от ул. Горно-Алтайской до ул. Ударной);

– ул. Воинов-Интернационалистов (от ул. Социалистической до пер. Владимира Мартьянова);

– ул. Георгия Прибыткова (от ул. Александра Радищева до ул. Василия Докучаева);

– пер. Коммунарский (от Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки до Коммунального моста);

– ул. Вячеслава Шишкова (от Коммунального моста до ул. Краснооктябрьской (обе стороны);

– пер. Технический (от ул. Каховской до ул. Туркменской);

– пер. Мичуринский (от ул. Мухачева до дома № 34 по пер. Мичуринскому);

– пер. Вишневый (от ул. Каховской до ул. Туркменской);

– ул. Линейная (от ул. Нефтяной до ул. Привокзальной);

– ул. Стадионная (от ул. Гайдара до ул. Константина Циолковского);

– ул. Константина Циолковского (от ул. Стадионной до ул. Мирной);

– ул. Красноармейская (от ул. Митрофанова до дома № 205 по ул. Красноармейской);

– пер. Захара Двойных (от ул. Владимира Ленина до ул. Советской);

– ул. Лесная (от ул. имени Героя Советского Союза Васильева до ул. Эдуарда Гейдека);

– ул. Красногвардейская (от пер. Коммунарского до пер. Моисея Урицкого);

– пер. Моисея Урицкого (от ул. Красногвардейской до дома № 4 по пер. Моисея Урицкого).

Какие дороги в рамках БКД отремонтировали в Новоалтайске?

В Новоалтайске в текущем дорожно-строительном сезоне обновили участки на пяти улицах: Коммунистическая, Военстроя, Южсиба, два объекта на улице Майской, общая протяженность составила порядка 6 км.

Какие самые важные участки дорог отремонтировали в районах Алтайского края?

На региональной и межмуниципальной сети автомобильных дорог было отремонтировано 132 участка. Наиболее капиталоемкие работы выполнили на трассе Алтай – Кузбасс в Тальменском районе. Там специалисты отремонтировали около восьми километров трассы. Также на участке провели фрезерование покрытия, уложили нижний и верхний слои асфальтобетона, укрепили обочины асфальтогранулятом, сделали примыкания, установили барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку.

В Ельцовском и Целинном районах на автомобильной дороге Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области обновили порядка 10 километров. На двух участках уложили два слоя покрытия, нанесли дорожную разметку и установили знаки.

В Павловском районе на трассе Урожайный – Стуково – Новые Зори сделали новое дорожное полотно, засыпали промоины грунтом, отремонтировали водопропускную трубу, а также укрепили обочины и нанесли новую разметку. Общая протяженность участка составила около 10 километров.

На дороге Благовещенка – Нижняя Суетка в Благовещенском районе отремонтировали три участка общей протяженностью 6 километров. Там уложили новый асфальт, сделали примыкания, обочины, а также нанесли разметку и установили знаки.

Сколько денег потратили на ремонт?

В регионе с 2019 по 2023 год в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" было обновлено около 2,5 тысячи километров автодорог местного и краевого значения. Общая сумма средств из федерального, краевого и муниципальных бюджетов за эти годы по БКД составила порядка 23 млрд рублей.

Благодаря этим деньгам доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла до 48,1%. Кроме того, доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, составила 62,99%. А вот доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, – 83,2%.

Какие мосты отремонтировали по БКД в 2023 году?

Ремонт мостов в Алтайском крае / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Две переправы. Так, на ремонт моста на дороге Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново в Первомайском районе потратили около 89,5 миллиона рублей. На эти средства заменили дорожное полотно, балки пролетных строений. Также на объекте сделали комфортные тротуары и установили новые перила. Длина искусственного сооружения составила 53 метра, ширина проезжей части – 8 метров. Путепровод соединяет крупные населенные пункты Повалиху и Первомайское, также является выходом на федеральную трассу Р-256 "Чуйский тракт".

Еще один крупный объект – железобетонный мост через реку Калманку на дороге Усть-Калманка – Кабаново – Новобураново – Березовка в Усть-Калманском районе. Реконструкция этого железного исполина началась еще в прошлом году. Стоимость работ составила 65 миллионов рублей. Рабочие выполнили ремонт опор, монтаж балок пролетных строений, устройство лестничных сходов, водоотвода, капремонт подходов, а также установку освещения. Дорога обеспечивает связь населенного пункта Усть-Калманка с другими районами Алтайского края.

Какие туристические маршруты сделали?

Ремонт дорог в Алтайском крае / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

На пяти дорогах региона общей протяженностью 39 километров. На трассе Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе дорожники обновили два участка общей протяженностью 6 километров. Именно она ведет к популярному соленому озеру в селе Завьялово. Помимо дорожного полотна, на участке нанесли разметку, установили новые знаки.

Восемь километров обновили на дороге Бийск – Белокуриха в Смоленском районе. Именно она ведет к курортам федерального значения. На участке обновили полотно, укрепили обочины асфальтогранулятом, установили металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика.

Сделали несколько отрезков на дороге Алейск – Чарышское в двух районах: Усть-Калманском и Чарышском. Общая протяженность обновленных участков составила порядка 11 км. Ремонт осуществлялся методом холодного ресайклинга, что подразумевает фрезерование старого покрытия, устройство основания из щебня с добавлением цемента – это позволяет увеличить срок службы дорожного полотна. Трасса входит в опорную сеть региона, также по ней осуществляется туристический маршрут к природным достопримечательностям Чарышского района: водопаду Аврора и Спартак, а также к горе Колокольня.

В Славгородском районе на участке от города Славгорода до села Бурсоль обновили 9 км. Трасса ведет к курортному городу Яровое и Малиновому озеру.

Пять километров обновили на трассе Курья – Колывань – Бугрышиха в Курьинском районе. По этому участку туристы ездят на озеро Белое, озеро Моховое, гору Синюха.

"Алтайский край славится своей природой, озерами, санаториями, люди съезжаются сюда не только летом, но и в любое другое время года. Поэтому чтобы сохранять и развивать туристическую привлекательность региона, нужно обеспечивать комфортное и безопасное движение по дорогам для жителей и гостей. В прошлом году мы обновили семь туристических направлений, их общая протяженность составила 40 км. Работа ведется и будет продолжена в дальнейшем", – отметил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Новые пункты весогабаритного контроля

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В этом году на трассах Алтайского края оборудовали 15 новых автоматических пунктов весогабаритного контроля. Девять из них установлены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Среди них объекты на трассах Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда в Благовещенском районе и Белоярск – Заринск в Первомайском районе. На сегодняшний день они продолжают работу в тестовом режиме, а полноценно начнут действовать в ближайшие месяцы.

Какие дороги отремонтируют в 2024 году?

Дорожный фонд Алтайского края в 2024 году составит около 17-18 миллиардов рублей, что позволит отремонтировать почти 800 километров дорог. Также будут приводить в порядок участки в Змеиногорском, Хабарском, Крутихинском районах, Камне-на-Оби и Алейске. Кроме того, будут ремонтировать трассу до Денисовой пещеры и дорогу Алтай – Кузбасс.

Полностью дорожный фонд Алтайского края сформируют в начале 2024 года.