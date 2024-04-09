Более 10 тысяч домов подтопило в Оренбургской области
Власти ожидают дальнейшего подъема уровня воды в реках
09 апреля 2024, 15:15, ИА Амител
Наводнение в Оренбургской области / Фото: t.me/pojarnoe_depo
В Оренбургской области подтоплено более 10 тысяч домов и 12 тысяч участков, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
"По состоянию на 08:00 (время местное. – Прим. ред.) 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ подтоплено 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок", – сказано в сообщении.
В Оренбурге тем временем подтоплено 1517 домов и 5247 участков.
По прогнозу, в предстоящие сутки уровень воды в реках Урал и Самара поднимется на 5-40 см, что повлечет за собой подтопление новых территорий.
15:43:06 09-04-2024
"власти ожидают..." ну а чего ещё ожидать от таких властей?