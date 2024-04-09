Более 10 тысяч домов подтопило в Оренбургской области

Власти ожидают дальнейшего подъема уровня воды в реках

09 апреля 2024, 15:15, ИА Амител

Наводнение в Оренбургской области / Фото: t.me/pojarnoe_depo

В Оренбургской области подтоплено более 10 тысяч домов и 12 тысяч участков, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

"По состоянию на 08:00 (время местное. – Прим. ред.) 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ подтоплено 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок", – сказано в сообщении.

В Оренбурге тем временем подтоплено 1517 домов и 5247 участков.

По прогнозу, в предстоящие сутки уровень воды в реках Урал и Самара поднимется на 5-40 см, что повлечет за собой подтопление новых территорий.