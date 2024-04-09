Глава Алтая призвал муниципальных глав воздержаться от отпусков из-за паводка

В регионе прогнозируются дожди с активным таянием снега

09 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал муниципальных глав воздержаться от отпусков и поездок за пределы региона из-за паводка. Об этом политик написал в телеграм-канале.

По его словам, на этой неделе прогнозируются дожди с активным таянием снега, что может привести к подтоплению участков и подъему малых рек.

"На прошедших ранее заседаниях КЧС мы приняли все меры для безаварийного прохождения половодья. Вместе с тем считаю, что в этот период главам города и всех без исключения районов нужно воздержаться от отпусков и выездов за пределы региона без необходимости. Важно оставаться на рабочих местах и обеспечить готовность всех сил и средств", – отметил Олег Хорохордин.

На утро 9 апреля в Горном Алтае талыми водами подтоплено несколько участков в селе Турочак, угрозы подтопления жилых домов нет, отметил политик.