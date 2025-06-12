Более 100 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Индии

Россиян на борту не было

12 июня 2025, 17:22, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Пассажирский самолет авиакомпании Air India потерпел крушение на западе Индии. Лайнер Boeing 787-8 летел в Лондон, на борту было 242 человека. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на местный портал TimesNow, погибло 110 человек.

В заявлении Air India в соцсети X сказано, что самолет разбился после взлета. Он направлялся из индийского Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик.

На борту было 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии. В авиакомпании отметили, что пострадавших везут в ближайшие больницы, но их число не уточнили. Международный аэропорт в Ахмадабаде после происшествия приостановил работу.

Граждан России на борту упавшего самолета не было, подтвердили в посольстве РФ в Индии.