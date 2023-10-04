Более 11 млрд направил Россельхозбанк на поддержку алтайских аграриев с начала года

Это уже на четверть больше, чем годом ранее

04 октября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KZFiS

Сельское хозяйство / Фото: пресс-служба РСХБ

По итогам девяти месяцев 2023 года Алтайский филиал Россельхозбанка направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 11,6 млрд рублей. Это на 2,3 млрд, или 24%, больше, чем за тот же период прошлого года. Доля объема кредитования АПК по льготной ставке приблизилась к 67% и составила 7,8 млрд рублей.

Весомый прирост объема в 46% (или 1,4 млрд рублей) дали крупные аграрные предприятия. Средний, малый и микробизнес вместе также приросли на 13%.

"Россельхозбанк растет с каждым годом, увеличивая кредитование аграриев, все больше фермерских хозяйств ему доверяют. Очень приятно, что банк стал ориентироваться на малый и микробизнес именно по фермерским хозяйствам, предлагая приемлемые условия и участвуя в государственных программах. Кроме финансовых инструментов, РСХБ реализует целый ряд социальных проектов и предлагает востребованные цифровые и дистанционные сервисы", – прокомментировал исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ. С начала года на эти цели было направлено свыше 7,4 млрд рублей. На инвестиционные цели в сферу АПК двух регионов выдано кредитов более чем на 2,4 млрд рублей.

"Цифры роста объемов финансирования сельхозтоваропроизводителей в Алтайском крае и Республике Алтай говорят о стабильности в отрасли и ее поступательном росте, несмотря на все природные катаклизмы этого лета. Аграрии научились грамотно планировать финансирование своих хозяйств, а мы со своей стороны постоянно развиваем качество наших банковских продуктов и услуг, работаем над доступностью кредитных средств, предназначенных не только для крупных агропредприятий, но и для малых хозяйств, расширяем перечень дистанционных услуг", – отметил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

По словам Бойко, банк способствует развитию фермерства, обеспечивая для клиентов комфортную среду, удобные сервисы на платформе "Свое Фермерство" и условия для продвижения продукции через маркетплейс "Свое Родное".

В Россельхозбанке действует горячая линия для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный). На сайте Россельхозбанка www.rshb.ru вы найдете большой перечень предложений и акций для сельхозтоваропроизводителей, кредитный калькулятор, узнаете о льготном кредитовании исполнителей СПК по господдержке предприятий АПК, рассчетно-кассовом обслуживании, кешбэку по бизнес-картам, о программах банка при покупке сельхозтехники от производителей, кредитах микробизнесу и многое другое. За более подробной информацией обращайтесь на сайт или в офисы Россельхозбанка.

АО "Россельхозбанк"

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