За парты "Школы фермера" на Алтае сели 67 человек

Это руководители и главы аграрных хозяйств

22 сентября 2023, 17:20, ИА Амител erid: LjN8K94tY

"Школа фермера" / Фото: РСХБ

В Алтайском крае и Республике Алтай в третий раз стартовало обучение в "Школе фермера". 67 человек, подавших заявки на участие в проекте, узнают, как строить эффективный аграрный бизнес по направлениям "Растениеводство" и "Пчеловодство".

"Аграрный университет открывает третью волну "Школы фермера". Обучение построено так, чтобы вам было максимально удобно, используются современные дистанционные цифровые форматы учебной платформы Россельхозбанка "Свое Фермерство". В ближайшие дни вас ждут поездки на передовые специализированные предприятия по отраслям, где сможете подробно расспросить практиков, задать любые вопросы, найти единомышленников и подружиться друг с другом. Наши преподаватели готовы делиться с вами своими знаниями и научными наработками", – сказал, открывая "Школу фермера", ректор АГАУ Николай Колпаков.

Россельхозбанк является основным профильным банком для аграриев региона: по финансированию отрасли, ее техническому перевооружению, отметил заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин.

"Здорово, когда, невзирая на возраст, люди продолжают учиться новому, в том числе коммуницировать друг с другом и с цифровыми системами. Опыт и знания, которые вы здесь приобретете, позволят вам не только успешно производить свою продукцию, но и с выгодой реализовывать ее на рынке, что сегодня немаловажно", – подчеркнул чиновник.

Участница проекта из Шипуновского района Есения Морару о "Школе фермера" узнала из группы в соцсетях "Пчеловоды Алтая". Ранее ее муж и его мама уже прошли эту школу, только по направлениям "Растениеводство" и "Молочное животноводство". Есения же будет изучать пчеловодство.

Директор регионального филиала РСХБ Николай Бойко напомнил, что образовательный проект Россельхозбанка "Школа фермера" реализуется на базе Алтайского государственного аграрного университета при поддержке министерств сельского хозяйства Алтайского края и Российской Федерации.

"Первый раз мы ее запускали по инициативе Союза крестьянских фермерских формирований Алтайского края. За первые две волны выпускниками проекта стали 70 человек, а на третью мы получили более 90 заявок, зачислено 67 слушателей. Это говорит о востребованности программы для фермеров", – подчеркнул Николай Бойко.

А исполнительный директор Союза КФФ Алтайского края Александр Вайс поблагодарил Россельхозбанк за отличную идею и создание возможностей для ее реализации в таком масштабе.

"Это на самом деле очень важно. Предыдущие два выпуска были довольны программой обучения, мы получили большой позитивный отклик от наших людей", – прокомментировал он открытие "Школы фермера".

"Школа фермера" – это совместный проект Министерства сельского хозяйства, Россельхозбанка и аграрных вузов. Особенность обучения – в интенсивности. Начав курс в сентябре, уже в декабре студенты будут защищать бизнес-проекты перед экспертной комиссией и получат дипломы государственного образца, а затем приступят к претворению замыслов в жизнь. За три месяца слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами.

АО "Россельхозбанк"

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