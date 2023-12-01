Более 11 млрд направят на повышение зарплат педагогов и врачей до 200% от средней
Во исполнение указа президента от 2012 года
01 декабря 2023, 16:14, ИА Амител
На повышение зарплат российских бюджетников выделено еще более 11 млрд рублей из резервного фонда кабмина, сообщается на сайте правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь идет об учителях, медработниках, преподавателях вузов и работниках сфер науки и культуры.
Напомним, согласно указу президента от 2012 года, до 100% средней зарплаты по региону должны быть доходы среднего и младшего медперсонала, школьных учителей, педагогов детсадов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры. До 200% средней по региону – зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников.
"Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться", – указал Мишустин на заседании правительства 30 ноября.
В правительстве уточнили, что на эти цели в 2023 году уже направлено более 36 млрд рублей.
17:12:53 01-12-2023
Дойдут ли эти денежки...
17:26:28 01-12-2023
А где-то в этих Указах написано, что такая зарплата д.б. на ставку, а не на 1,5-2, как медики работают?
18:59:48 01-12-2023
так уже же года 3 назад отчитались, что уже по 200% рвачи получают. или это были другие 200%. или бряхня?
11:54:23 02-12-2023
Им бы книжки детям малым писать.
06:13:20 03-12-2023
Зарплата состоит из двух частей. Это оклад - 6000 и стимулирующие - остальное. Осенью объявили что подняли зарплату, но подняли оклад. И одновременно уменьшили стимулирующие. В итоге не чего не изменилось.