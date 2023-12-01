Более 11 млрд направят на повышение зарплат педагогов и врачей до 200% от средней

Во исполнение указа президента от 2012 года

01 декабря 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На повышение зарплат российских бюджетников выделено еще более 11 млрд рублей из резервного фонда кабмина, сообщается на сайте правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет об учителях, медработниках, преподавателях вузов и работниках сфер науки и культуры.

Напомним, согласно указу президента от 2012 года, до 100% средней зарплаты по региону должны быть доходы среднего и младшего медперсонала, школьных учителей, педагогов детсадов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры. До 200% средней по региону – зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников.

"Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться", – указал Мишустин на заседании правительства 30 ноября.

В правительстве уточнили, что на эти цели в 2023 году уже направлено более 36 млрд рублей.