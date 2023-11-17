На эти цели правительство дополнительно выделит 5,5 млрд рублей

17 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Правительство РФ выделит дополнительные 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам и выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Владимир Путин поручил кабмину обеспечить рост оплаты труда в бюджетной сфере. И за последние два месяца на это выделили около 31 млрд.

С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей выросли на 5,5%, отметило агентство.

16 ноября Госдума во втором и окончательном третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей.