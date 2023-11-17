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В России повысят зарплаты бюджетникам и некоторые социальные выплаты

На эти цели правительство дополнительно выделит 5,5 млрд рублей

17 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Правительство РФ выделит дополнительные 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам и выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Владимир Путин поручил кабмину обеспечить рост оплаты труда в бюджетной сфере. И за последние два месяца на это выделили около 31 млрд.

С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей выросли на 5,5%, отметило агентство.

16 ноября Госдума во втором и окончательном третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей.

выплаты зарплаты Михаил Мишустин

Комментарии 5

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Гость

08:00:02 17-11-2023

С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей выросли на 5,5%, отметило агентство Да-да, медикам так и "повысили". СМИ хорошо это освещало.

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Гость

08:23:52 17-11-2023

Сегодня 17 ноября. Что то никакого повышения не почувствовали. А вот селедка с сардиной уже подорожали.

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Гость

08:29:57 17-11-2023

С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей выросли на 5,5%, отметило агентство. Вот именно зарплаты, а не оклад, как повышает Министерство социальной защиты, а это 300 ре.

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Гость

09:12:23 17-11-2023

Как там президент говорит , доходы растут опережающими темпами

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Гость

10:24:56 17-11-2023

Повысить верх сверху, и понизить низ снизу... ©

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