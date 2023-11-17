В России повысят зарплаты бюджетникам и некоторые социальные выплаты
На эти цели правительство дополнительно выделит 5,5 млрд рублей
17 ноября 2023, 07:30, ИА Амител
Правительство РФ выделит дополнительные 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам и выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.
Он напомнил, что Владимир Путин поручил кабмину обеспечить рост оплаты труда в бюджетной сфере. И за последние два месяца на это выделили около 31 млрд.
С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей выросли на 5,5%, отметило агентство.
16 ноября Госдума во втором и окончательном третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей.
08:00:02 17-11-2023
С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей выросли на 5,5%, отметило агентство Да-да, медикам так и "повысили". СМИ хорошо это освещало.
08:23:52 17-11-2023
Сегодня 17 ноября. Что то никакого повышения не почувствовали. А вот селедка с сардиной уже подорожали.
08:29:57 17-11-2023
С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей выросли на 5,5%, отметило агентство. Вот именно зарплаты, а не оклад, как повышает Министерство социальной защиты, а это 300 ре.
09:12:23 17-11-2023
Как там президент говорит , доходы растут опережающими темпами
10:24:56 17-11-2023
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