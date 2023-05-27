Более 113 миллионов рублей направили на капитальный ремонт школы в Заринске

Приведут в порядок не только саму школу, но и спортивные сооружения

27 мая 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Более 113 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов направили на капитальный ремонт школы № 3 в Заринске, сообщили в телеграм-канале правительства Алтайского края.

Здесь заменят инженерные сети, отремонтируют лестницы, спортзал, кабинеты, пищеблок, раздевалки, кровлю, утеплят и обустроят фасад, а также закупят новые мебель и оборудование. Кроме того, рабочие приведут в порядок спортплощадки и создадут современные зоны для занятий различными видами спорта.

"После капитального ремонта школы там откроют центр детских инициатив, в котором будут проводить различные мероприятия Российское движение детей и молодёжи "Движение первых", танцевальный коллектив "Виктория", школьный спортивный клуб по самбо, волонтёрское движение", – перечислили в пресс-службе.

Отмечается, что в выборе дизайнерских решений и цветовых гамм участвуют родители и ученики школы.