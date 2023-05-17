Глава алтайского Минобра рассказала о строительстве нового здания школы № 31 в Бийске

В 2021 году старое здание школы № 31 снесли, вместо него должны построить новое

17 мая 2023, 11:25, ИА Амител

Стройка / Фото: amic.ru

Проектно-сметная документация на строительство нового здания школы № 31 в Бийске на 350 мест будет готова осенью 2023 года. Работа над ней сейчас идёт. Об этом рассказала министр образования и науки региона Светлана Говорухина на онлайн-конференции 16 мая.

По словам Говорухиной, решение о строительстве нового здания школы будет принимать краевые Минобр, Минэкономразвития и Минфин после положительного заключения госэкспертизы Алтайского края. Экспертизу планируется пройти до 30 ноября 2023 года.

Ранее "Бийский рабочий" писал, что над проектной документацией школы работает компания "Сибгипросельхозмаш", которой заплатят за труды 9,4 млн рублей. В техническом задании указано, что проектировщик обязан сделать компактный тип планировки для экономии площади участка. Кроме хозяйственных построек, на нём должны быть футбольное поле, площадка для тренировок, беговые дорожки, 100-метровки с прыжковой ямой, автогородок, тренажёры и так далее.

Новое здание будет трёхэтажным. Там будет восемь кабинетов для начальной школы и 16 – для средней и старшей школы. Специальные кабинеты будут для занятий физикой, химией, биологией, ИЗО и музыкой. Кроме того, в учреждении будет актовый зал, столовая на 275 человек, два спортивных зала, радиоузел, музей и кинофотостудия.

Напомним, что занятия в школе № 31 полностью остановили в марте 2021 года. Детей перевели в школы № 1 и № 4, а затем аварийное здание снесли. Новое здание школы будет отстроено на той же территории, где стояла старая школа.