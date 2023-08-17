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Более 1,3 млн человек планируют привить от гриппа в Алтайском крае

Вакцину будут ставить до 1 ноября. По итогу кампании иммунная прослойка должна составить не менее 60% от всего населения региона

17 августа 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

14 августа в Алтайском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, вакцинировать от вируса планируют свыше 1,3 млн жителей региона, в том числе 342 тысячи детей. 

Прививки будут ставить до 1 ноября. По итогу кампании иммунная прослойка должна составить не менее 60% от всего населения региона.

Напомним, что ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в РФ ожидается подъем заболеваемости гриппом. Пик заболеваемости можно будет снизить, если в стране удастся привить 70% населения. 

Онищенко подчеркивал, что вакцина от гриппа изготовлена в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Алтайский край Вакцинация Грипп Эпидемия гриппа Здоровье Вирус

Комментарии 3

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Гость

00:17:48 18-08-2023

А у нас есть такое количество народу? Или таджиков всех приплюсовали...

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гость

09:05:12 18-08-2023

сейчас загонют петиции по бюджетникам, чтобы все под козырек укололись

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Гость

18:22:09 18-08-2023

прекрасная новость!!! с нетерпением ждем начала прививок, обязательно будем прививаться от гриппа и комплексно от коронавируса!!!! спасибо любимому правительству и партии за заботу о нас, будем ждать новых прорывных прививок от других вирусов

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