Более 130 человек погибли при пожарах в Алтайском крае с начала года

48 человек смогли спастись благодаря пожарным извещателям

23 октября 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

При пожарах в Алтайском крае с начала года погибли более 130 человек. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Константин Илясов отметил, что никто не сможет заставить человека проверять печь или электрику, но безопасность является ответственностью каждого хозяина дома.

Он также добавил, что сохранить жизнь поможет установка пожарных извещателей. В МЧС отметили, что благодаря таким приборам с начала 2023 года 48 человек смогли спастись.