Более 146 млн рублей отдала российская пенсионерка мошенникам "для сохранности"

Женщина снимала деньги со счетов несколько дней

16 декабря 2024, 15:55, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В Москве пенсионерка отдала телефонным мошенникам более 146 млн рублей ради сохранности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Предварительно установлено, что телефонные аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее для сохранности денег обналичить и передать их", – сообщил агентству источник.

Несколько дней женщина снимала деньги со счетов и передавала их преступникам через курьеров. В итоге сумма ущерба превысила 146 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.