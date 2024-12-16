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Более 146 млн рублей отдала российская пенсионерка мошенникам "для сохранности"

Женщина снимала деньги со счетов несколько дней

16 декабря 2024, 15:55, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

В Москве пенсионерка отдала телефонным мошенникам более 146 млн рублей ради сохранности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Предварительно установлено, что телефонные аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее для сохранности денег обналичить и передать их", – сообщил агентству источник.

Несколько дней женщина снимала деньги со счетов и передавала их преступникам через курьеров. В итоге сумма ущерба превысила 146 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

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Москва Происшествия Россия Мошенники деньги

Комментарии 9

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Гость

16:01:07 16-12-2024

Ничего себе 1.5 млн. баксов наличкой сняла и никто, ни родственники, ни работники банков ничего не заподозрили. Ну, а работники правоохранительных органов по любому никого не найдут, как пить дать...

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Гость

16:12:45 16-12-2024

Судя по сумме - как пришли, так и ушли.

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Юс

16:17:14 16-12-2024

Ещё накопит, у ней неплохая пенсия)))

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Гость

16:20:33 16-12-2024

Че это за пенсионерка? не Батурина ли?

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Гость

16:21:05 16-12-2024

Судя из рассказа в новых руках те-же самые деньги надёжнее сохранятся. И у бабки проблема с сохранением отпала.
Пусть лучше внуками займётся, если они от старухи не отказались ещё

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Гость

17:37:51 16-12-2024

От правоохранительных органов требуются громкие посадки таких мошенников. Чтобы у тех, кто хочет легких денег, даже мыслей не было подобным заниматься. Хотя бы местных вытравить мошенников. Понятно что с украинскими мало что можно сделать. Но и их можно в Днепре, где их самый рассадник, покалибровать. Где-то была статистика опроса, под 40% украинской молодежи проходит через "работу" в колл-центрах мошенников, ведущих экономическую войны против РФ.

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Гость

17:45:47 16-12-2024

Сколько ей лет? Одинокая? Несколько дней переводила,..

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Musik

21:46:28 16-12-2024

Мутная история

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Гость

22:23:07 16-12-2024

Откуда у "жертвы" такие деньжищи? Реально ли "непосильным трудом" скопить 146 млн? (это как же нужно было "пахать"!)...

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