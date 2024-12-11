Мошенники стали обманывать россиян голосами коллег и начальника
Аферисты перешли к более детальному изучению потенциальных жертв
11 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
Мошенники стали тщательнее анализировать жертв и изучать их рабочее окружение. Так, для нового способа обмана они записывают голоса коллег или начальника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
"Мошенники изучают наше поведение, наши привычки. Раньше это происходило на очень обобщенном уровне, а сейчас они детально анализируют клиентский профиль", – отметил Горшков.
Теперь аферисты внимательно изучают рабочее окружение потенциальных жертв, записывают голоса их коллег или начальника. Так они формируют ложное доверие, чтобы выманить деньги.
Практически о каждом человеке можно найти информацию в интернете, однако основной проблемой все же остается поведение людей при взаимодействии с мошенниками. Эксперт подчеркнул, что вариативность таких атак сейчас очень распространена, поэтому при разговоре с незнакомыми всегда нужно включать здравый смысл.
08:59:58 11-12-2024
На заре голоса зовут меняааа
09:01:22 11-12-2024
Не верь никому, даже себе.
09:54:09 11-12-2024
Представляю как начальник просит деньги
10:10:42 11-12-2024
По возможности. Не отвечать на незнакомые звонки! Не разговаривать по телефону с незнакомыми, не участвовать в различных викторинах и опросах по телефону, где заставляют отвечать "да", собирая образцы вашего голоса.
10:38:06 11-12-2024
Гость (10:10:42 11-12-2024) По возможности. Не отвечать на незнакомые звонки! Не разгова... Вообще начинать разговор с незнакомым человеком следует со слов "пошел на хрен".
10:46:26 11-12-2024
Гость (10:38:06 11-12-2024) Вообще начинать разговор с незнакомым человеком следует со с... В том-то и дело, что лучше не разговаривать! Потому что даже ваша короткая фраза даст образец голоса и интонаций незаконным сборщикам биометрии.