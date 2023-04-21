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Более 1,5 млн рублей перевёл мошенникам житель Рубцовска

Возбуждено уголовное дело

21 апреля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

62-летний житель Рубцовска перевёл мошенникам более 1,5 млн рублей, сообщили в главке МВД по Алтайскому краю.

Действовали злоумышленники по стандартной схеме: мужчине позвонил якобы банковский сотрудник и сказал, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. И чтобы его аннулировать, нужно самому взять взаймы и перевести всё на "безопасный счёт".

Рубцовчанин сделал всё по инструкции и только после этого понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Рубцовск Мошенники

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