Более 1,5 млн рублей перевёл мошенникам житель Рубцовска

Возбуждено уголовное дело

21 апреля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

62-летний житель Рубцовска перевёл мошенникам более 1,5 млн рублей, сообщили в главке МВД по Алтайскому краю.

Действовали злоумышленники по стандартной схеме: мужчине позвонил якобы банковский сотрудник и сказал, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. И чтобы его аннулировать, нужно самому взять взаймы и перевести всё на "безопасный счёт".

Рубцовчанин сделал всё по инструкции и только после этого понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.