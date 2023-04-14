Житель Алтая 34 раза перевёл аферистке деньги и ждал, когда курьер вернёт полмиллиона

После этого мужчина заподозрил обман и поехал в отделение банка, чтобы уточнить информацию

14 апреля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Республике Алтай мужчина отправил полмиллиона рублей мошенникам, чтобы "не потерять эти деньги", сообщает региональное МВД.

48-летнему сельчанину позвонил неизвестный, представился сотрудником службы органов государственной безопасности и заявил, что от имени мужчины оформлена доверенность на получение кредита.

Мужчине предложили опередить аферистов и самостоятельно оформить кредит в отделении банка. Следуя рекомендациям, потерпевший получил 350 тысяч рублей.

"После чего ему вновь поступил телефонный звонок, на этот раз с ним разговаривала женщина, которая представилась сотрудником банка. Она убедила снять 350 тысяч рублей и его собственные сбережения в размере 150 тысяч и перевести всю сумму на “страховой” счёт", – рассказали в ведомстве.

Мужчина поверил и совершил 33 перевода суммами по 15 тыс. рублей и один перевод на сумму 5 тыс. рублей на различные телефонные номера, которые ему продиктовала аферистка.