Житель Алтая 34 раза перевёл аферистке деньги и ждал, когда курьер вернёт полмиллиона
После этого мужчина заподозрил обман и поехал в отделение банка, чтобы уточнить информацию
14 апреля 2023, 17:15, ИА Амител
В Республике Алтай мужчина отправил полмиллиона рублей мошенникам, чтобы "не потерять эти деньги", сообщает региональное МВД.
48-летнему сельчанину позвонил неизвестный, представился сотрудником службы органов государственной безопасности и заявил, что от имени мужчины оформлена доверенность на получение кредита.
Мужчине предложили опередить аферистов и самостоятельно оформить кредит в отделении банка. Следуя рекомендациям, потерпевший получил 350 тысяч рублей.
"После чего ему вновь поступил телефонный звонок, на этот раз с ним разговаривала женщина, которая представилась сотрудником банка. Она убедила снять 350 тысяч рублей и его собственные сбережения в размере 150 тысяч и перевести всю сумму на “страховой” счёт", – рассказали в ведомстве.
Мужчина поверил и совершил 33 перевода суммами по 15 тыс. рублей и один перевод на сумму 5 тыс. рублей на различные телефонные номера, которые ему продиктовала аферистка.
"Мужчина поинтересовался, когда он сможет получить свои денежные средства обратно, ему сообщили, что их привезёт курьер. На следующий день, заподозрив обман, сельчанин поехал в отделение банка, где ему сообщили, что он стал жертвой мошенников", – отметили в МВД.
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