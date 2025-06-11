Более 180 тысяч жителей Алтайского края проголосовали за благоустройство парков и площадей

Если вы еще не выбирали объекты – успевайте до 12 июня включительно

11 июня 2025, 14:20, ИА Амител erid: 2W5zFHAiPJQ

Благоустройство по проекту "Формирование комфортной городской среды" / Фото предоставлено Минстроем Алтайского края

В Алтайском крае завершается голосование за выбор общественных пространств, которые будут благоустроены по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" (входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни"). На сегодняшний день свое мнение уже выразили более 180 тысяч человек. Окончание голосования приурочено ко Дню России – жители региона могут сделать свой выбор до 12 июня 2025 года на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

"Вместе с жителями нашего региона при поддержке федерального правительства каждый сезон мы приводим в порядок несколько десятков общественных пространств. Во всех случаях это те территории, по которым и я лично, и мои коллеги из правительства получали соответствующие вопросы и запросы от жителей края", – написал в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В 2025 году работы ведутся на 86 общественных территориях. Так, в Бийске в зеленой зоне по улице Вали Максимовой строят скейт-парк и продолжается второй этап благоустройства парка Победы. В Топчихе обновляют пешеходные зоны, в Староалейском – территорию возле стадиона, а в Троицком – сквер рядом с центральной площадью. Завершаются работы в парке культуры и отдыха в Славгороде, а в селе Хабары уже завершено благоустройство спортивной и скейт-площадки.

Особое внимание при проведении работ уделяется их качеству. После завершения благоустройства важной задачей остается поддержание порядка и сохранение обновленных пространств. Это общая ответственность как местных властей, так и самих жителей края, призвал глава региона.

Как ранее в интервью amic.ru рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Александр Котельников, в 2025 году на голосование вынесли 200 парков, скверов, площадей, аллей, детских площадок и других общественно значимых территорий. Чуть более половины из них – в городах края, чуть менее половины – в селах. По итогам голосования определят 82 объекта, которые благоустроят в следующем году.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249

Социальная реклама