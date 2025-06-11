"Люди стали понимать". Как на Алтае проходит реновация парков и набережных

Замминистра строительства рассказал о программе благоустройства

11 июня 2025, 07:50, Александра Черданцева erid: 2W5zFGXMEDN

Александр Котельников / Фото предоставлено Минстроем Алтайского края

В четверг, 12 июня 2025 года, в России завершается голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" (входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни"). Жителям Алтайского края предстоит выбрать 82 территории: 28 – в городах и 54 – в селах, которые обновят в следующем году. А в этом уже начали реновацию парков и скверов, выбранных людьми в прошлом году. В финале голосования amic.ru поговорил с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Александром Котельниковым. Обсудили, как на радость власти растет активность населения и повышается качество работ, почему исключенные из проекта дворы все равно ремонтируют и каких локаций не хватает Барнаулу.

– Александр Михайлович, насколько активно в этом году голосовали люди? Учитывая, что процесс впервые был организован на портале "Госуслуги". Чтобы проголосовать, надо было зайти в свой аккаунт.

– Голосовать можно было не только на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, но также в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе" и через приложения волонтеров. Да, нужна идентификация, но она повышает прозрачность голосования.

Что же касается активности, то проголосовало уже более 146 тысяч человек. И это только 12 городов и ЗАТО Сибирский. Жители сельских территорий голосуют на официальных сайтах муниципалитетов и в социальных сетях. Здесь еще более 35 тысяч участников.

Всего на "народный референдум" вынесено 200 объектов благоустройства: 107 – в городах края, 93 – на сельских территориях. Для реализации из них будет выбрано 82, именно тех, что наберут наибольшее количество голосов.

– По всем ли объектам, благоустраиваемым в текущем году, уже начались работы?

– Все 86 объектов законтрактованы, на трех работы уже завершены, на 79 – ведутся. Вопросы есть, но они решаемые.

Кстати, всего за восемь лет в Алтайском крае благоустроили уже 2078 объектов, это 530 общественных территорий и 1548 дворовых в 135 населенных пунктах края. Общая сумма средств – 7,8 млрд рублей.

– А ведь теперь в национальном проекте нет дворов. Но их же все равно ремонтируют?

– Да, с запуском нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" из федерального проекта исключили дворы. Однако губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение продолжить работу по их обновлению за счет экономии, образовавшейся при проведении торгов, а также дополнительных средств муниципалитетов. В этом году в программу вошло 47 таких объектов.

Зато в новом федеральном проекте стало больше общественных территорий. Раньше на Алтае каждый год обновляли по 55 таких объектов: по две – в городах, остальное – в селах. Теперь их 86.

Объекты, благоустроенные по проекту "Формирование комфортной городской среды" / Фото предоставлено Минстроем Алтайского края

– Как на реализации проекта сказывается подорожание строительных материалов?

– Да, цены выросли, где-то приходится ужиматься, где-то – пересматривать проектные решения, всегда находим оптимальные варианты. Существенного снижения объема работ нет.

– Более двух тысяч объектов – звучит масштабно. Но ведь в начале реализации "Комфортной городской среды" было много скепсиса. Сейчас в обществе сложилось представление о важности проекта?

– Да, мы помним, сколько сомнений было по Нагорному парку и набережной, потом по "Изумрудному". И только когда начали благоустраивать "Юбилейный" уже и восприятие изменилось, и активность жителей выросла. Теперь люди понимают, что общественные пространства становятся комфортными.

И вот уже парк на Антона Петрова и парк 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа" – это локации, которые предложили сами люди. Более того, во время голосования по некоторым объектам местные жители даже собираются в группы и активно призывают других поддержать именно их территорию. И относятся к этому имуществу сейчас намного бережнее. Такое участие очень важно и ценно.

– И на качество работ люди тоже обращают внимание.

– Сейчас все сразу в соцсетях. Если подрядчик где-то недоработал, информация об этом быстро появляется в интернете. Всегда на контроле благоустройство у Народного фронта, а также, конечно же, у власти.

И мы видим, что подрядчики заинтересованы в качестве работы, потому что любые огрехи точно будут замечены. Я вам больше скажу: многие компании пытаются не просто хорошо исполнить заказ, но и стараются выбирать наиболее интересные и современные решения. Как проводили благоустройство условно в 2018 году, уже не похоже на то, как делают сейчас.

Среда становится более комфортной: современные лавочки и малые архитектурные формы, светодиодные светильники, крупноформатная плитка вместо брусчатки, которая тоже когда-то пришла на смену асфальту. Мы движемся в более продуманное планирование, проектирование и благоустройство общественных территорий.

Конечно, есть и огрехи, есть иногда потребность в гарантийном ремонте. Но в целом все исполняется.

– Кстати, о проектировании. Этим ведь занимаются власти. Но одно дело – в Барнауле, совсем другое – в каком-то районе. Сельские территории не выглядят хуже, проще?

– Многие районы эту процедуру проходили уже не один раз, так что опыт есть. Да и правильно, что проект делают на муниципальном уровне. Не нам из Барнаула диктовать, что там нужно сделать в Тюменцевском районе, например. Это должны решать местные жители и власти.

Кроме того, при техническом университете есть институт архитектуры и дизайна, студенты которого помогают при создании проектов.

Голосование в проекте "Формирование комфортной городской среды" / Фото предоставлено Минстроем Алтайского края

– В Барнауле на голосование выносят сразу 37 территорий. Зачем так много, ведь победит всего одна?

– Народное голосование – это не только про выбор победителей. Это про понимание, какие в принципе территории в Барнауле важны жителям. Своей активностью по каждой локации люди показывают власти реальный запрос.

– Но все равно же всегда хочется больше. Вот мы, жители Барнаула, остро ощущаем нехватку мест для прогулок. Переполненный в любой праздник парк "Изумрудный" – тому подтверждение. Думаю, потребность есть и в любом другом муниципалитете.

– Конечно, хочется. Голосование для того и проводят, чтобы выбрать действительно важные локации. Но ведь тот же Барнаул обустраивается не только за счет бюджета, есть и частные инициативы. Например, через несколько лет появится продолжение набережной, на Мало-Тобольской становится больше интересных объектов. А посмотрите новые жилые микрорайоны, там сразу делают все благоустройство, детские площадки. Город в этом плане активно развивается. Но гнаться за количеством в ущерб качеству тоже не стоит.

– Я голосовала за территорию в поселке Южном, а вы за какой объект?

– За Обской бульвар. Это центр города и участок давно требует реновации. Кстати, оба объекта, которые мы с вами поддержали, входят в тройку лидеров народного голосования.

– А чего вам как горожанину не хватает в плане комфортной городской среды?

– Мне бы хотелось, чтобы достойное место в исторической части города наконец занял Сереброплавильный завод. Вместе с набережной Барнаулки он может стать новым многофункциональным местом притяжения.

– Проект "Формирование комфортной городской среды" активно продвигают СМИ и власти. Зачем столько усилий? Не многие национальные и федеральные проекты заслужили такого внимания.

– А все потому, что "Формирование комфортной городской среды" – один из самых близких к человеку проектов, один из самых узнаваемых. Столько усилий, как вы говорите, не только для того, чтобы создать объекты, реально нужные людям. Но и для того, чтобы формировать бережливое отношение к этим объектам. Когда человек эмоционально "вложился" в благоустройство территории, он и относиться к ней будет лучше. Это позитивная история и ее нужно рассказывать.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249

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