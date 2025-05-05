Более 18,5 тысячи барнаульцев проголосовали за территории для благоустройства в 2026 году

Одну из 37 территорий для благоустройства в 2026 году можно выбрать до 12 июня

05 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Парк имени Ленина / Фото: amic.ru

Общественное онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2026 году продолжается в Барнауле. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" жителям краевой столицы предлагают выбрать одну из 37 предложенных территорий. Об этом сообщили в администрации города.

В настоящее время в голосовании приняли участие более 18,5 тысячи барнаульцев. За две недели в лидеры выбились следующие территории:

общественная территория в микрорайоне Южный в границах улиц Чайковского и Куйбышева – более трех тысяч голосов;

Обской бульвар – порядка двух тысяч голосов;

аллея по улице Малахова (от улицы Юрина до улицы Антона Петрова) – более 1,3 тысячи голосов.

Кроме того, свыше тысячи голосов набрали Сиреневый бульвар и аллея на улице Георгиева (от Павловского тракта до улицы Энтузиастов). Около 800 человек отдали свои голоса за сквер по улице Аванесова, зеленую зону по улице Лазурной, 4, и Демидовскую площадь.

Также барнаульцы продолжают голосовать за дизайн-проекты благоустройства зеленой зоны в границах территории парка имени Ленина и территории за ТЦ "Европа". Понравившийся проект уже выбрали порядка двух тысяч барнаульцев.

Голосование продлится до 12 июня. Поддержать общественные пространства и дизайн-проекты можно одним из способов: