Планировка участка и снос деревьев. Как идет благоустройство парка имени Ленина в Барнауле
На площадку уже завезли необходимые материалы, а также установили паспорт объекта
30 апреля 2025, 13:40, ИА Амител
В Барнауле продолжают благоустраивать зеленую зону на территории парка имени Ленина. Об этом сообщили в администрации города.
Работы стартовали на прошлой неделе, их выполняет подрядная организация "Виарум". Благоустройство ведется по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
На площадку завезли необходимые материалы и установили паспорт объекта. Рабочие занимаются вертикальной планировкой участка, а также сносят аварийные деревья и поросль.
Согласно плану, в 2025 году здесь обустроят новые пешеходные дорожки, сформируют основу для будущих игровых и спортивных площадок и уложат резиновое покрытие, организуют зоны отдыха и террасную доску. Также в парке установят видеонаблюдение и продолжат монтаж освещения.
Кроме того, в парке высадят более 2,5 тысячи деревьев различных пород. В их числе сосны, ели, лиственницы, пирамидальные тополя и березы. Также на территории планируют обустроить цветник и газон.
Реновация будет проходить в течение летнего и осеннего сезонов. Завершить ее планируют в середине ноября.
Напомним, в 2025 году по нацпроекту также пройдет последний этап реконструкции парка "Юбилейный" и начнется благоустройство территории за ТЦ "Европа" по улице Шумакова, 9.
14:19:05 30-04-2025
Парк им. Ленина и бывший парк им. Ленина - это в конце концов одно и то же или разные парки?
21:43:45 30-04-2025
ДМВ (14:19:05 30-04-2025) Парк им. Ленина и бывший парк им. Ленина - это в конце концо... Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить.
14:27:29 30-04-2025
Очень хорошо. Но не наступайте опять на грабли с пирамидальными тополями. Сколько бы не говорили, что тополи лучше всех поглощают углекислоту, а выделяют кислород - есть и минусы, пух, липкая кожица от почек и быстрое старение дерева, которое приводит к падению крупных веток, угрожающий окружающим и имуществу во время сильного ветра. Замените другими деревьями.