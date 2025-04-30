Планировка участка и снос деревьев. Как идет благоустройство парка имени Ленина в Барнауле

На площадку уже завезли необходимые материалы, а также установили паспорт объекта

30 апреля 2025, 13:40, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжают благоустраивать зеленую зону на территории парка имени Ленина. Об этом сообщили в администрации города.

Работы стартовали на прошлой неделе, их выполняет подрядная организация "Виарум". Благоустройство ведется по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

На площадку завезли необходимые материалы и установили паспорт объекта. Рабочие занимаются вертикальной планировкой участка, а также сносят аварийные деревья и поросль.

Согласно плану, в 2025 году здесь обустроят новые пешеходные дорожки, сформируют основу для будущих игровых и спортивных площадок и уложат резиновое покрытие, организуют зоны отдыха и террасную доску. Также в парке установят видеонаблюдение и продолжат монтаж освещения.

Кроме того, в парке высадят более 2,5 тысячи деревьев различных пород. В их числе сосны, ели, лиственницы, пирамидальные тополя и березы. Также на территории планируют обустроить цветник и газон.

Реновация будет проходить в течение летнего и осеннего сезонов. Завершить ее планируют в середине ноября.

Напомним, в 2025 году по нацпроекту также пройдет последний этап реконструкции парка "Юбилейный" и начнется благоустройство территории за ТЦ "Европа" по улице Шумакова, 9.