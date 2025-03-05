Более 2 млрд рублей выделят из алтайского бюджета на лекарственное обеспечение

Сумма выделяемых средств выросла с 980,2 млн до 2,2 млрд рублей

05 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Лекарства / Фото: правительство Алтайского края

В Алтайском крае объем средств краевого бюджета на лекарственное обеспечение за последние пять лет вырос более чем в два раза, сообщает краевое правительство.

В настоящее время в Алтайском крае, как и во всей России, существуют две группы льготополучателей: региональные – 432,2 тысячи пациентов и федеральные – 228,2 тыс. пациентов, из которых 167,4 тыс. (73,33%) отказались от лекарств в пользу денежной компенсации.По словам начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности регионального Минздрава Тараса Хамрилова, в крае ведется системная работа по обеспечению препаратами жителей льготной категории.

"По федеральной льготе в прошлом году были обеспечены препаратами почти 50 тысяч пациентов (в 2023-м – 46 тыс. человек), по региональной льготе – более 100 тысяч пациентов (в 2023-м – 98 тыс. человек). Затраты на обеспечение одного регионального льготника возросли с 2013 года в 4,5 раза, федеральных – в четыре раза. Сумма средств, направленных краевым бюджетом на лекарственное обеспечение, увеличивается предельно возможными темпами и за последние пять лет выросла в 2,3 раза: с 980,2 млн рублей до 2,2 млрд рублей", – подчеркнул он.

По его словам, в 2025 году средства краевого бюджета на приобретение лекарств будут доведены уже в марте, что позволит более оперативно провести закупочные процедуры и создать запасы лекарственных препаратов для обеспечения пациентов региона.

Хамрилов также рассказал о начале реализации федеральных проектов. В 2024 году на территории Алтайского края впервые были выделены средства на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, детей – датчиками мониторинга глюкозы и беременных женщин с сахарным диабетом – системами непрерывного мониторинга глюкозы.

В прошлом году лекарственными препаратами были обеспечены 404 пациента с хроническим вирусным гепатитом С. Датчики мониторинга глюкозы получили 910 детей и 546 беременных женщин с сахарным диабетом.

Также Хамрилов отметил, что в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" с целью сохранения и продления жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с 2019 года на лекарственное обеспечение пациентов высокого риска, состоящих под диспансерным наблюдением, Алтайскому краю ежегодно выделяется из федерального бюджета более 220 млн рублей. За этот период "кардиопакет" получили 66,17 тыс. человек.

"Система позволила обеспечить выписку электронных рецептов без посещения поликлиник. На текущий момент выписка рецептов в электронном виде по краю составляет 94,3%", – подчеркнул Хамрилов.

В правительстве края отметили, что в 2025 году решение вопросов лекарственного обеспечения по-прежнему остается приоритетной задачей регионального Минздрава.