Препарата в крае достаточно, а в лечении шизофрении его применяют редко, говорят алтайские врачи

07 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Новости о нехватке препарата "Сульпирид", из-за которой Алтайскому краю якобы грозит всплеск шизофренических болезней, не соответствуют действительности, сообщили amic.ru в региональном Минздраве. В ведомстве привели данные Единой информационной платформы национальной системы управления данными, где регистрируются остатки жизненно важных лекарств во всех регионах России, включая Алтайский край.

Таблетки есть

Как пояснили в Минздраве Алтайского края, сейчас в аптечной сети региона есть более трех тысяч упаковок "Сульпирида" (под разными торговыми наименованиями), а еще около полутора тысяч хранится в медицинских учреждениях.

Например, на складах "Аптек Алтая" хранится 320 упаковок для обеспечения федеральных льготников. Еще 80 упаковок находятся в аптечных пунктах сети для отпуска по льготным рецептам.

Расход этого препарата совсем небольшой, пояснила директор "Аптек Алтая" Марина Годова:

"Среднемесячный расход лекарственного препарата "МНН: Сульпирид" под торговым наименованием "Эглонил таб. 200 мг № 12" составляет пять упаковок в месяц".

Не так важен

Также в пресс-службе краевого Минздрава привели слова заместителя главврача по лечебной работе АККПБ им. Эрдмана Натальи Рукиной. Руководитель медучреждения рассказала, что "Сульпирид" – далеко не основное средство для лечения шизофрении.

"Это, вообще, препарат, который применяется в единичных случаях. Только индивидуально. Также он не включен в клинические рекомендации как основной препарат для лечения больных пациентов с расстройствами шизофренического спектра. Чаще всего его применяют для лечения пациентов с невротическими расстройствами, но тоже не является основным препаратом. "Сульпирид" является "помощником" в некоторых случаях, но в любом случае, если пациент нуждается в назначении какого-то антипсихотика, его можно заменить другим, которых в настоящее время достаточно и в лечебном учреждении, и в аптечной сети", – прокомментировала Рукина.В краевом Минздраве призвали не поддаваться панике из-за сообщений в соцсетях и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, новости о дефиците препарата появились 6 октября. Telegram-канал Mash утверждал, что государственные аптеки на Алтае не смогли вовремя закупить "Сульпирид", из-за чего пациенты якобы вынуждены искать его в других регионах или вообще обходиться без таблеток.