Более 20 кустов мака нашли полицейские в огороде пенсионерки из Бийска
Женщина отделалась предупреждением
19 июля 2024, 09:34, ИА Амител
Цветы мака / Источник фото: pxhere.com
Более 20 кустов мака обнаружили полицейские в огороде у бийской пенсионерки, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По словам женщины, она собиралась использовать цветы в кондитерских целях.
"Полицейские предупредили бийчанку об ответственности за культивирование запрещенных законом растений", – отметили в ведомстве.
Сейчас в крае проходит профилактическое мероприятие "Мак", в рамках которого полицейские ищут посевы наркосодержащих растений.
Жителей региона просят сообщать о случаях незаконного оборота наркотиков и выращивания наркосодержащих растений.
09:36:49 19-07-2024
Выдайте борцам с наркомафией по почетной грамоте. Бабку-наркодилера поймали. Смех!
09:37:42 19-07-2024
Когда-то давно в другой стране мак рос в каждом огороде, а вот наркоманами почему-то никто не стал.
14:09:31 19-07-2024
Сергей (09:37:42 19-07-2024) Когда-то давно в другой стране мак рос в каждом огороде, а в... я вам больше скажу: а вы знаете как его использовали, кроме кондитерки? делали отвар из определенной части и давали как обезболивающее детям, когда зубы резались. да и взрослые, при зубной боли, не стеснялись наварить и выпить это зелье.
09:39:06 19-07-2024
Справились, богатыри со старушкой.
В детстве всегда у бабушек в огороде мак рос.
09:45:03 19-07-2024
купила в мариира булочку с маком, не доела, покормила голубей - они не доели, мак пророс...
и вот вам пепе-эскобарша...
понять, поржать и простить
18:35:54 19-07-2024
велики наркобарон бабушка пойман