Более 20 кустов мака нашли полицейские в огороде пенсионерки из Бийска

Женщина отделалась предупреждением

19 июля 2024, 09:34, ИА Амител

Цветы мака / Источник фото: pxhere.com

Более 20 кустов мака обнаружили полицейские в огороде у бийской пенсионерки, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По словам женщины, она собиралась использовать цветы в кондитерских целях.

"Полицейские предупредили бийчанку об ответственности за культивирование запрещенных законом растений", – отметили в ведомстве.

Сейчас в крае проходит профилактическое мероприятие "Мак", в рамках которого полицейские ищут посевы наркосодержащих растений.

Жителей региона просят сообщать о случаях незаконного оборота наркотиков и выращивания наркосодержащих растений.