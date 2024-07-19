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Более 20 кустов мака нашли полицейские в огороде пенсионерки из Бийска

Женщина отделалась предупреждением

19 июля 2024, 09:34, ИА Амител

Цветы мака / Источник фото: pxhere.com
Цветы мака / Источник фото: pxhere.com

Более 20 кустов мака обнаружили полицейские в огороде у бийской пенсионерки, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По словам женщины, она собиралась использовать цветы в кондитерских целях.

"Полицейские предупредили бийчанку об ответственности за культивирование запрещенных законом растений", – отметили в ведомстве.

Сейчас в крае проходит профилактическое мероприятие "Мак", в рамках которого полицейские ищут посевы наркосодержащих растений. 

Жителей региона просят сообщать о случаях незаконного оборота наркотиков и выращивания наркосодержащих растений.

Бийск Происшествия

Комментарии 6

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Гость

09:36:49 19-07-2024

Выдайте борцам с наркомафией по почетной грамоте. Бабку-наркодилера поймали. Смех!

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Сергей

09:37:42 19-07-2024

Когда-то давно в другой стране мак рос в каждом огороде, а вот наркоманами почему-то никто не стал.

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Элен без ребят

14:09:31 19-07-2024

Сергей (09:37:42 19-07-2024) Когда-то давно в другой стране мак рос в каждом огороде, а в... я вам больше скажу: а вы знаете как его использовали, кроме кондитерки? делали отвар из определенной части и давали как обезболивающее детям, когда зубы резались. да и взрослые, при зубной боли, не стеснялись наварить и выпить это зелье.

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Гость

09:39:06 19-07-2024

Справились, богатыри со старушкой.
В детстве всегда у бабушек в огороде мак рос.

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Мусик

09:45:03 19-07-2024

купила в мариира булочку с маком, не доела, покормила голубей - они не доели, мак пророс...
и вот вам пепе-эскобарша...
понять, поржать и простить

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Гость

18:35:54 19-07-2024

велики наркобарон бабушка пойман

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