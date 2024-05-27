Депутат призвал садоводов выкопать запрещенные растения на своих участках

В противном случае за это может грозить уголовная ответственность

27 мая 2024, 15:10, ИА Амител

Занятия садоводством / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал садоводам выкопать с участка запрещенные растения.

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.

По словам парламентария, выращивание некоторых растений грозит уголовной ответственностью.

Так, если человек посадил запрещенное растение до вступления закона в силу, то лучше всего его выкопать. А если оно появилось на участке случайно или по ошибке и в небольшом количестве, то наказания не будет, успокоил депутат.

По закону в России нельзя выращивать коноплю, ипомею трехцветную, мак снотворный, голубой лотос, гармалу и некоторые другие растения.