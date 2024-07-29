Более 20 млрд рублей направят на ремонт дорог в Алтайском крае

Томенко назвал три самых значимых проекта в сфере дорожного строительства

29 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

Более 20 млрд рублей выделят на ремонт дорог в Алтайском крае в 2024 году. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью "Вестям Алтай".

По его словам, сейчас в числе самых значимых проектов – строительство развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле, реконструкция трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", а также обновление Угловского тракта в Рубцовске.

"Работы очень много. Я очень внимательно слежу за тем, какие обращения поступают по дорогам. Например, в Рубцовске есть дорога в пять километров, которую в народе называют Угловским трактом. Мы приняли решение, я поручил забрать ее на краевой уровень. Полтора километра этой дороги из пяти мы в этом году сделаем, в следующем году продолжим работу", – заявил губернатор.

Напомним, что в ходе интервью глава региона также рассказал о судьбе "проблемных" 50 километров трассы А-321. Привести их в нормативное состояние планируют к 2027-2028 году. Власти уже разрабатывают для этого проектно-сметную документацию.