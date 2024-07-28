Томенко: проблемный участок трассы А-321 Барнаул — Казахстан починят к 2027-2028 году

Работы планируют начать уже в 2025-м — сейчас готовится проектно-сметная документация

28 июля 2024, 09:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Проблемный" 50-километровый участок дороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан собираются привести в нормативное состояние к 2027-2028 году. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью для "Вести-Алтай".

Говоря о трассе А-321, губернатор подчеркнул, что работа пока "не очень получается" и основные проблемы пока решаются в рамках текущего и небольшого объема капитального ремонта. Вместе с тем в регионе уже разрабатывается проектно-сметная документация на некоторые участки.

Томенко напомнил, что обращался по поводу 50-километрового отрезка без покрытия к президенту Владимиру Путину. Его собираются разбить на пять частей, а работы начать в следующем году.

Губернатор также рассказал, что большая реконструкция продолжается и на дороге Ая – "Бирюзовая Катунь". В прошлом году там починили 20 км дорожного полотна, однако ремонта требуют еще 15 км. Этот участок разбили на два: сейчас работы идут на 7-15 км от села Ая. Закончить их планируют в 2025-м. Глава региона отметил, что каждый участок обойдется бюджету в 1,5 млрд рублей.