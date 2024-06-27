Более 20 новинок сельхозтехники представят на "Дне сибирского поля" в 2024 году

Все они были произведены на территории региона

27 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Сельхозтехника / Фото из архива редакции

На агрофоруме "День сибирского поля", который пройдет в Павловском районе в июле, представят свыше 150 экспонатов сельхозтехники, произведенной в регионе. Более 20 из них – новинки. Об этом сообщил министр промышленности региона Вячеслав Химочка во время интернет-форума на сайте правительства.

Всего свою продукцию представят более 20 промышленных предприятий региона. Ее разместят на площади 16 тысяч "квадратов" (в прошлом году было 15 тысяч).

В числе новинок, например, – несколько моделей фотосепараторов, которые очищают сырье от трудноотделимых примесей; ленточный конвейер, способный горизонтально перемещать продукт; программное обеспечение для сортировки повышенного качества и уменьшенного объема отхода; изделие "барабан-проставка", позволяющее устанавливать на трактор дополнительные четыре колеса, что снижает давление на плодородный слой, и другие экспонаты.

Помимо стационарной экспозиции, традиционно пройдет показ работы техники в полевых условиях. На демонстрацию выйдут четыре единицы почвообрабатывающей техники и гусеничный трактор.

Химочка отметил, что все экспонаты произведены на территории региона "с высокой степенью локализации".

"C учетом проводимой в последнее десятилетие работы по импортозамещению, локализация большинства образцов алтайской почвообрабатывающей и посевной техники превышает 80-90%. Для алтайских сельхозтоваропроизводителей выгоднее покупать продукцию заводов края с точки зрения удобства при сервисном обслуживании", – отметил министр.

Крупный российский агрофорум "День сибирского поля" пройдет с 10 по 12 июля в Сибирском агропарке в Павловском районе недалеко от поселка Прутского. Посетить выставку можно будет в любой из дней работы с 9 до 17 часов.