Более 20 россиян застряли в аэропорту Тбилиси из-за смены самолета
Пассажиры узнали об этом лишь при регистрации
02 марта 2025, 18:40, ИА Амител
В тбилисском аэропорту более 20 россиян не смогли попасть на рейс в Москву из-за смены самолета на менее вместительный. Как сообщает Mash, рейс WZ-560 авиакомпании Red Wings должен был вылететь 2 марта еще в 13:50 по московскому времени.
По словам пассажиров, о смене борта стало известно только при регистрации, многим просто не хватило мест. Представители авиакомпании лишь заявили, что других вылетов в этот день нет.
Позже в Red Wings сообщили, что пассажирам готовы переоформить билеты, предоставить вылет в более позднее время, а также обеспечить гостиницу и питание. На месте работают сотрудники авиакомпании для оказания всех необходимых услуг.
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