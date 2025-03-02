Более 20 россиян застряли в аэропорту Тбилиси из-за смены самолета

Пассажиры узнали об этом лишь при регистрации

02 марта 2025, 18:40, ИА Амител

Россияне застряли в тбилисском аэропорту / Фото: Mash

В тбилисском аэропорту более 20 россиян не смогли попасть на рейс в Москву из-за смены самолета на менее вместительный. Как сообщает Mash, рейс WZ-560 авиакомпании Red Wings должен был вылететь 2 марта еще в 13:50 по московскому времени.

По словам пассажиров, о смене борта стало известно только при регистрации, многим просто не хватило мест. Представители авиакомпании лишь заявили, что других вылетов в этот день нет.

Позже в Red Wings сообщили, что пассажирам готовы переоформить билеты, предоставить вылет в более позднее время, а также обеспечить гостиницу и питание. На месте работают сотрудники авиакомпании для оказания всех необходимых услуг.