Более 20 туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в Египте

Российское посольство не получало обращений от путешественников

15 сентября 2024, 09:02, ИА Амител

Аварийный знак / Фото: pxhere.com/ru/photo/685722

Двадцать один турист из России пострадал в дорожно-транспортном происшествии с автобусом на трассе Суэц – Каир в Египте, сообщает издание Cairo24 со ссылкой на источник.

По информации издания, автобус направлялся из Шарм-эль-Шейха в Каир и перевернулся в провинции Суэц. В автобусе находились 43 иностранных туриста и четыре гражданина Египта.

Как сообщил источник, в результате аварии травмы получили 11 граждан Турции, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса. Пострадавшие были доставлены в больницу, погибших нет.

В посольство России в Каире не поступали обращения от пострадавших в аварии, отмечает РИА Новости.