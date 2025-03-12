Более 100 единиц техники очищают улицы и парки Барнаула от снега днем 12 марта

С последствиями снегопада разбираются сотрудники "Автодорстроя" и МБУ "Благоустройство и озеленение"

12 марта 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Erik Mclean / unsplash.com

В Барнауле дорожники "Автодорстроя" после снегопада продолжают очищать улицы от снега и наледи в усиленном режиме, сообщили в мэрии.

В ночь на 12 марта на дорогах и тротуарах работало 137 единиц техники: они убирали и вывозили снег, а также распределяли песко-соляную смесь.

В дневную смену эти работы продолжаются. Очищают в том числе пешеходные переходы, лестничные сходы и остановки.

"Всего на дорогах и тротуарах города в дневную смену задействовано 85 единиц техники и 124 дорожных рабочих", – отметили в пресс-службе.

Последствия снегопада во всех районах также устраняют более 50 сотрудников и свыше 20 единиц техники МБУ "Благоустройство и озеленение". Они наводят порядок в скверах, парках, на аллеях, бульварах и площадях.