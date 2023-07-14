Более 200 тысяч первоклассников получат школьные принадлежности от "Единой России"

В том числе и дети участников спецоперации и юные жители новых регионов страны

14 июля 2023, 13:30, ИА Амител

Подарки первоклашкам / Фото: пресс-служба "Единой России"

Детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями в рамках акции "Собери ребенка в школу". Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов, сообщает сайт ER.ru.

В целом по стране

"В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днем знаний может каждый. "Единая Россия" организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря", – сообщила федеральный координатор партпроекта "Новая школа", первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Она добавила, что узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приемной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки "Единой России".

Новые регионы

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч школьников.

"В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые "Единая Россия" открыла вместе с фондом "Ридовка помогает!" в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтеры", – рассказал Александр Сидякин.

Подготовка школ

Также Алена Аршинова отметила, что депутаты от "Единой России" вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

"В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведенных работ по текущему и капитальному ремонтам зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий – они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году", – рассказала она.

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарем для актовых и спортивных залов, а волонтеры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.

В Алтайском крае

Реготделение партии ЕР в Алтайском крае каждый год участвует в акции "Собери ребенка в школу", это одно из важнейших направлений работы, рассказала координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" в крае Ирина Солнцева.

"В нем задействованы все наши местные отделения, активисты, сторонники, наша "Молодая гвардия" и партнерские организации. Дети из малообеспеченных семей, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке, получают наборы для учебы и творчества – это сотни человек каждый год. В этом году мы, безусловно, продолжим реализовывать это направление", – добавила она.