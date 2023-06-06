С начала спецоперации "Единая Россия" собрала на помощь фронту порядка 7 млрд рублей
Гуманитарные грузы направляют на все участки линии боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений
06 июня 2023, 15:16, ИА Амител
Квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое передали фронту благодаря "Единой России". Партия и фонд "Наша Правда" поддержали 1-й армейский корпус ДНР, 58-ю армию, 4-ю армию ВВС и ПВО, воинские части ВДВ, сообщает сайт ER.ru.
Помогаем и будем помогать
Так, например, в начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.
"Всего фонд "Наша правда" закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке "Единой России" и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации", – отметил генеральный директор Фонда "Наша Правда" Александр Бровченко.
В Бердянске подразделениям 58-й армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 – антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.
"Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам на по всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы – всем, что создаёт купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до "передка", – рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.
Он отметил, что в общей сложности "Единая Россия" с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.
"Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнёров – фонда "Наша Правда", который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое", – отметил Сидякин.
Соглашение с фондом
"Единая Россия" подписала соглашение с фондом "Наша Правда" 18 апреля. Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтёров ЕР, гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка грузов на передовую и в новые регионы.
При поддержке фонда секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также "Единая Россия" и "Наша Правда" передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-го самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-й отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ пикап подразделениям ВДВ.
Региональный вклад
"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы – от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.
Серьёзная работа по оказанию помощи участникам СВО, сбору средств на технику, снаряжения и других необходимых вещей для бойцов проводится и в Алтайском крае.
"За последние два месяца мы отправили в зону СВО 25 автомобилей, а вместе с ними более 50 тонн груза – рации, генераторы, необходимое снаряжение, посылки и многое другое. Работу по сбору и отправке грузов организовали с крупными волонтёрскими объединениями края. В фурах также были маскировочные сети, их передали жители из разных районов и городов Алтайского края, и сухпайки – супы, кисели, их делают сами волонтёры", – рассказал заместитель секретаря Алтайского регионального отделения "Единая Россия", региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько.
В сборе средств на технику и посылки для наших военных участвуют все города и районы Алтайского края.
18:19:05 06-06-2023
Без этих бы и не победили
19:09:57 06-06-2023
Как Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на Украину? В самом начале заседания Валентина Матвиенко просит сенаторов «внимательно» зарегистрироваться. Сенаторы регистрируются, электронное табло показывает, что кворума нет: необходимо, чтобы зарегистрировались не менее 84 сенаторов, но в зале присутствуют лишь 78 членов палаты (на записи — 0:01:20). В зале слышна реплика Матвиенко после неудачной регистрации: «А? Сбой какой-то в машине, да?» Решение одобрить просьбу Владимира Путина было принято в нарушение регламента Совета Федерации (не была проведена дополнительная регистрация, не были блокированы персональные карты опоздавших сенаторов), что ставит под вопрос легитимность всей процедуры.
20:05:42 06-06-2023
Заварили кашу серьёзную. Всех Единоросов на передовую, там быстро порешают.
21:34:01 06-06-2023
Зачем? У нас же все хорошо обеспечено? Сам слышал