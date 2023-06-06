С начала спецоперации "Единая Россия" собрала на помощь фронту порядка 7 млрд рублей

Гуманитарные грузы направляют на все участки линии боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений

06 июня 2023, 15:16, ИА Амител

Акция по сбору гуманитарного груза / Фото: "Единая Россия"

Квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое передали фронту благодаря "Единой России". Партия и фонд "Наша Правда" поддержали 1-й армейский корпус ДНР, 58-ю армию, 4-ю армию ВВС и ПВО, воинские части ВДВ, сообщает сайт ER.ru.

Помогаем и будем помогать

Так, например, в начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

"Всего фонд "Наша правда" закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке "Единой России" и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации", – отметил генеральный директор Фонда "Наша Правда" Александр Бровченко.

В Бердянске подразделениям 58-й армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 – антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

"Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам на по всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы – всем, что создаёт купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до "передка", – рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

Он отметил, что в общей сложности "Единая Россия" с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

"Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнёров – фонда "Наша Правда", который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое", – отметил Сидякин.

Соглашение с фондом

"Единая Россия" подписала соглашение с фондом "Наша Правда" 18 апреля. Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтёров ЕР, гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка грузов на передовую и в новые регионы.

При поддержке фонда секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также "Единая Россия" и "Наша Правда" передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-го самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-й отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ пикап подразделениям ВДВ.

Региональный вклад

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы – от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

Серьёзная работа по оказанию помощи участникам СВО, сбору средств на технику, снаряжения и других необходимых вещей для бойцов проводится и в Алтайском крае.

"За последние два месяца мы отправили в зону СВО 25 автомобилей, а вместе с ними более 50 тонн груза – рации, генераторы, необходимое снаряжение, посылки и многое другое. Работу по сбору и отправке грузов организовали с крупными волонтёрскими объединениями края. В фурах также были маскировочные сети, их передали жители из разных районов и городов Алтайского края, и сухпайки – супы, кисели, их делают сами волонтёры", – рассказал заместитель секретаря Алтайского регионального отделения "Единая Россия", региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько.

В сборе средств на технику и посылки для наших военных участвуют все города и районы Алтайского края.