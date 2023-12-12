Более 215 почтовых отделений Алтайского края доступны для людей с инвалидностью

"Почта России" продолжает адаптацию помещений для безбарьерного доступа

12 декабря 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KChTn

Почта / Фото: пресс-служба "Почты России"

Еще 38 отделений "Почты России" стали доступными для людей с ограниченными возможностями. В 2023 году там установили пандусы, обустроили напольные тактильные указатели и отремонтировали помещения для беспрепятственного передвижения клиентов на инвалидных креслах-колясках. Всего таких отделений по краю уже 215.

Для удобства инвалидов по зрению и слабовидящих на входных группах размещают вывески с режимом работы, выполненные крупным шрифтом и с применением шрифта Брайля, а также кнопки вызова персонала.

"Мы стремимся создавать комфортную среду как для клиентов с ограниченными возможностями здоровья, так и для сотрудников, ведь в крае на почте работают 59 человек с разными формами инвалидности. Они занимают должности от слесаря до начальника почтового отделения", – рассказал директор УФПС Алтайского края Константин Попов.

Кстати, о персонале. Все сотрудники обновленных отделений проходят обязательный инструктаж по работе с клиентами с ограниченными возможностями здоровья. Операторы почтовых офисов дублируют зрительную и звуковую информацию и оказывают необходимую помощь.

Если поблизости нет подходящего отделения, люди с инвалидностью по зрению, слуху или на инвалидных креслах-колясках могут бесплатно вызвать сотрудника "Почты России" на дом. Для этого позвоните по номеру 8-800-100-00-00 или направьте письмо на адрес электронной почты – dsreda@russianpost.ru. На дому можно получить основные услуги компании – отправить или получить письма, посылку, денежный перевод.

Информацию об адаптации почтовых отделений для маломобильных граждан и других категорий людей с инвалидностью можно найти на официальном сайте "Почты России".

АО "Почта России"

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