Более 2,4 млн туристов могут посетить Алтайский край в 2024 году

Это примерно на 100 тысяч человек больше, чем по итогам прошлого года

05 января 2024, 17:57, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: amic.ru

В 2024 году Алтайский край планирует принять более 2,4 млн туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности.

"Сложившаяся динамика и стабильно высокий спрос на отдых в Алтайском крае позволяют прогнозировать, что темп прироста туристско-экскурсионного потока в 2024 году сохранится на уровне не менее текущего года, что в количественном выражении составит более 2,4 млн человек", – сообщили в ведомстве.

Отметим, что по итогам 2023 года Алтайский край посетили 2,3 млн туристов. Это на 5% больше, чем в 2022 году.