Красная Поляна, Шерегеш и Роза Хутор: какие курорты популярнее у алтайских туристов?
МегаФон проанализировал обезличенные данные трафика абонентов
08 декабря 2023, 15:00, ИА Амител
Одним из популярных туристических трендов 2023 года стал отдых в горах – мобильный трафик в этих локациях вырос на 25%. Активнее всего россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и "Розу Хутор". Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у путешественников 36-45 лет. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов.
Топ-5 популярных горных курортов россиян
1. Красная Поляна.
По итогам 11 месяцев 2023 года мобильных трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо москвичей и петербуржцев, чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.
2. Шерегеш.
В этом году он поднялся на второе место по популярности, обогнав "Розу Хутор". В сравнении с 2022 годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. Локация особо популярна у жителей соседней Новосибирской области и Югры.
3. "Роза Хутор".
Мобильный трафик здесь вырос на 13%. Его в основном посещают туристы из тех же регионов, что и Красную Поляну.
4. Домбай.
Здесь пользователи активнее выходили в Сеть на 24%.
5. Горнолыжный центр Южного Урала "Банное".
Активность абонентов больше на 31%.
Популярные направления туристов из Алтайского края
В уходящем году путешественники Алтая также не оставили без внимания эти локации.
Больше всего мобильного трафика абоненты сгенерировали в кузбасском спортивно-туристическом комплексе "Шерегеш". На втором месте с небольшим отрывом курорт "Роза Хутор", отсюда было отправлено всего на 2% меньше фото и видео. Замыкает рейтинг Красная Поляна.
В целом уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях вырос на четверть год к году.
По данным МегаФона, отдых в горах в основном предпочитают мужчины, они потребляют 60% от всего мобильного трафика в этих локациях. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36-45 лет (около 37% от всех туристов). Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26-35 лет (25%).
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