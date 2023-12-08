Красная Поляна, Шерегеш и Роза Хутор: какие курорты популярнее у алтайских туристов?

МегаФон проанализировал обезличенные данные трафика абонентов

08 декабря 2023, 15:00, ИА Амител

Туристы / Фото: Константин Пирогов

Одним из популярных туристических трендов 2023 года стал отдых в горах – мобильный трафик в этих локациях вырос на 25%. Активнее всего россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и "Розу Хутор". Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у путешественников 36-45 лет. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов.

Топ-5 популярных горных курортов россиян

1. Красная Поляна.

По итогам 11 месяцев 2023 года мобильных трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо москвичей и петербуржцев, чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.

2. Шерегеш.

В этом году он поднялся на второе место по популярности, обогнав "Розу Хутор". В сравнении с 2022 годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. Локация особо популярна у жителей соседней Новосибирской области и Югры.

3. "Роза Хутор".

Мобильный трафик здесь вырос на 13%. Его в основном посещают туристы из тех же регионов, что и Красную Поляну.

4. Домбай.

Здесь пользователи активнее выходили в Сеть на 24%.

5. Горнолыжный центр Южного Урала "Банное".

Активность абонентов больше на 31%.

Популярные направления туристов из Алтайского края

В уходящем году путешественники Алтая также не оставили без внимания эти локации.

Больше всего мобильного трафика абоненты сгенерировали в кузбасском спортивно-туристическом комплексе "Шерегеш". На втором месте с небольшим отрывом курорт "Роза Хутор", отсюда было отправлено всего на 2% меньше фото и видео. Замыкает рейтинг Красная Поляна.

В целом уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях вырос на четверть год к году.

По данным МегаФона, отдых в горах в основном предпочитают мужчины, они потребляют 60% от всего мобильного трафика в этих локациях. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36-45 лет (около 37% от всех туристов). Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26-35 лет (25%).