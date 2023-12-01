Более 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначены аресты и штрафы

44 участника беспорядков, которых обвиняют по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"), обжаловали аресты в Верховном суде Дагестана

01 декабря 2023, 22:01, ИА Амител

Фото: ТАСС

Административные аресты от 1 до 10 суток, штрафы и обязательные работы назначены различными судами Дагестана 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Так, 104 нарушителя получили административный арест на срок от 1 до 10 суток. Еще 94 – штраф в сумме от 3 до 10 тысяч рублей. Еще 42 назначили обязательные работы.

При этом 44 участника беспорядков, которых обвиняют по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"), обжаловали аресты в Верховном суде Дагестана.

Напомним, что в конце октября в столице Дагестана произошли крупные беспорядки – работа махачкалинского аэропорта Уйташ была остановлена из-за действий бесчинствующей толпы, участники которой выступили против прибытия в республику беженцев с территории Израиля. Действия протестующих сопровождались погромами, нападениями на лиц, находившихся в здании воздушной гавани.