"Вредны и недостойны". Зачинщиков погромов в Махачкале обнаружили за границей

Наблюдатели увидели закипание исламского мира и неумение чиновников работать со сплоченными агрессивными людьми

30 октября 2023, 13:42, ИА Амител

Фото: ТАСС

В столице Дагестана произошли крупные беспорядки – работа махачкалинского аэропорта Уйташ была остановлена из-за действий бесчинствующей толпы, участники которой выступили против прибытия в республику беженцев с территории Израиля. Действия протестующих сопровождались погромами, нападениями на лиц, находившихся в здании воздушной гавани. По предварительным данным, пострадало около 30 человек. Amic.ru оценил отклики на произошедшее ЧП и попытался понять, было ли данное выступление стихийным и каковы цели организаторов акции.

Что произошло

Толпа участников акции собралась у здания авиационной гавани 29 октября около 19 часов по московскому времени, когда приземлился самолет авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Он должен был сесть на территории центрального аэропорта, однако переместился на один из запасных аэродромов. Несколько сотен человек размахивали палестинскими флагами, кричали, что не допустят прибытия израильских беженцев, скандировали лозунги в поддержку Палестины. Часть толпы прорвалась в здание, некоторые выбежали на взлетно-посадочную полосу, группа беснующейся публики разместилась на крыше терминала.

Участники беспорядков проверяли документы находившихся в здании, обыскивали автомобили покидавших аэропорт, сопротивлявшихся били. Сразу после начала погромов Уйташ был закрыт, воздушные суда перенаправляли в Минеральные Воды, Сочи, Москву. Утихомирить толпу удалось только прибывшим на место бойцам ОМОНа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами").

Реакции политиков и стран

В Израиле заявили, что "внимательно следят за событиями". "Аппарат премьер-министра, Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности тщательно мониторят развитие событий в Дагестане, на юге России", – говорится в заявлении офиса премьера и МИД Израиля. Власти страны выразили надежду, что "российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев, независимо от их местонахождения, и примут эффективные меры в отношении тех, кто совершает акты насилия и подстрекательства, направленные против еврейского и израильского населения".

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале указал, что организаторы беспорядков "пытаются извлечь выгоду: раскачать обстановку в нашей стране".

По его словам, "экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы". Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем телеграм-канале назвал причиной случившегося "масштабную информационную атаку со стороны иностранных экстремистских ресурсов".

Кто организовал беспорядки

Как сообщили масс-медиа, действия погромщиков координировались с территории Украины одним из телеграм-каналов, входящих в сетку беглого бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (объявленного иноагентом и включенного в список террористов и экстремистов), о чем сообщил "Мир сегодня с Юрием Подолякой" и подтвердил блогер и политолог Александр Семченко. На упомянутом пономаревском ресурсе даже была размещена соответствующая инструкция, живо разгонявшаяся украинскими СМИ.

Стоит напомнить, что ранее в число администраторов этого канала входили и российские граждане, однако 31 августа их деятельность пресекли правоохранительные органы, которые провели у них обыски, изъяли технику и возбудили уголовные дела. Уже тогда было заявлено о связи канала с украинскими спецслужбами.

Примечательно, что президент Украины Зеленский довольно оперативно отреагировал на случившееся, заявив, что "российский антисемитизм и ненависть к другим народам глубоко укоренились".

Именно украинского президента называет главным организатором махачкалинских беспорядков политолог Сергей Марков.

"Цель, с которой Зеленский организовал еврейский погром в Дагестане, – показать Россию как антисемитскую страну, склеить ХАМАС и Россию, склеить Израиль и Украину и с помощью этого добиться, чтобы 100 миллиардов долларов США пошли не одному Израилю, а Израилю и Украине в одном пакете, как это хочет Байден", – считает Марков.

Почему Россия не противодействует вбросам

"Пока одни дагестанцы – кумыки, аварцы, лакцы, лезгины, даргинцы – героически воюют на фронте, сражаются, стоят насмерть, какие-то люди в самом Дагестане ведут себя как дикари. Пока морпехи Каспия геройски сражаются на Днепре против украинской морской пехоты, какие-то непонятные люди в дагестанском аэропорту ищут евреев. И считают именно себя героями. Вообще, ситуация, когда ципсошный телеграм-канал может с помощью слухов вот так легко, не встречая информационного противодействия, раскачать ситуацию, говорит о профнепригодности сразу нескольких структур на республиканском уровне", – написал в своем канале журналист Андрей Медведев.

Экономист и философ Андрей Песоцкий замечает, что силовой аппарат в России сегодня "не умеет работать со сплоченными, идейными, агрессивными людьми. Не умеет убеждать..."

Философ Александр Дугин полагает, что "события в Дагестане показывают замер настроений в исламском обществе".

"Эти эксцессы и, скорее всего, провокации чрезвычайно вредны и недостойны. Но исламский мир, наблюдая события в Палестине, закипает. Это холодный факт", – пишет Дугин.

"Триггером необратимой и неконтролируемой эскалации может стать все что угодно. Но наши враги умеют цинично переводить удары от себя на других. Это один из классических приемов сетевых войн. Сейчас надо быть как никогда бдительными и очень внимательными к геополитике", – делает вывод автор учебника "Геополитика".