Суммарно они смогут вернуть около 9 млн рублей налогов

07 июня 2024, 15:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com/Jonathan Borba

Более 2,5 тысячи жителей Алтайского края в 2024 году подали декларации по форме 3-НДФЛ, чтобы получить социальный налоговый вычет за занятия спортом. Благодаря этому они смогут вернуть налоги на общую сумму порядка 9 миллионов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель регионального УФНС Алексей Легостаев.

"Вычеты, связанные с расходами на физкультурно-оздоровительные услуги, мы получаем уже второй год. И если в прошлом году у нас в целом было менее 1,5 тысячи таких деклараций, то в этом году уже 2,5 тысячи граждан Алтайского края заявили такие вычеты. Думаю, что с каждым годом у нас эти цифры будут увеличиваться", – сказал Легостаев.

Отметим, эта декларация не носит срока представления – ее можно подать в любое время в течение года. Для этого вида налоговой льготы действует стандартное ограничение в 120 тысяч рублей для максимальной суммы снижения налогооблагаемой базы. Максимум на счет можно получить 15,6 тысячи рублей.