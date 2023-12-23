Более 25 учеников алтайской гимназии заболели коклюшем
Региональное управление Роспотребнадзора проводит расследование
23 декабря 2023, 12:00, ИА Амител
В Горно-Алтайске более 25 учеников гимназии № 3 заболели коклюшем, сообщили в Роспотребнадзоре Республики Алтай.
Предварительно установили, что руководство учреждения не исполнило предписания ведомства: не отстранило непривитых учеников и преподавателей и тех, у кого нет информации о вакцинации. Кроме того, не были приняты и меры по локализации эпидпроцесса.
Региональный Роспотребнадзор проводит расследование.
Коклюш – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Один инфицированный коклюшем может заразить до 17 человек.
Ранние симптомы коклюша похожи на простуду. Появляется кашель, но, как правило, нет повышения температуры тела. Инкубационный период заболевания составляет 7-14 дней, но иногда он может удлиняться до трех недель. Кашель постепенно становится приступообразным и частым, может сопровождаться задержкой дыхания, спазматическим вдохом и даже рвотой.
11 декабря в Роспотребнадзоре Алтайского края рассказывали, что с ноября фиксируется рост заболеваемости коклюшем. За месяц в регионе этот диагноз поставили 131 человеку.
12:14:04 23-12-2023
В 70-х годах учился в школе... Приходила медсестра из ФАПа и прямо в школе всех вакцинировала... Никаких проблем не было
15:59:32 23-12-2023
Китайцы с ковидом прутся чурки коклюшем... . Милости просим !
17:04:01 23-12-2023
В школе 120 есть подтвержденный коклюш и что??? Сказали ходим как обычно учимся.
11:02:19 25-12-2023
Гостья (17:04:01 23-12-2023) В школе 120 есть подтвержденный коклюш и что??? Сказали ходи... Вот это да! А подробности? Сын в 120 учится... А я не в курсе