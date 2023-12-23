Более 25 учеников алтайской гимназии заболели коклюшем

Региональное управление Роспотребнадзора проводит расследование

23 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Горно-Алтайске более 25 учеников гимназии № 3 заболели коклюшем, сообщили в Роспотребнадзоре Республики Алтай.

Предварительно установили, что руководство учреждения не исполнило предписания ведомства: не отстранило непривитых учеников и преподавателей и тех, у кого нет информации о вакцинации. Кроме того, не были приняты и меры по локализации эпидпроцесса.

Региональный Роспотребнадзор проводит расследование.

Коклюш – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Один инфицированный коклюшем может заразить до 17 человек.

Ранние симптомы коклюша похожи на простуду. Появляется кашель, но, как правило, нет повышения температуры тела. Инкубационный период заболевания составляет 7-14 дней, но иногда он может удлиняться до трех недель. Кашель постепенно становится приступообразным и частым, может сопровождаться задержкой дыхания, спазматическим вдохом и даже рвотой.

11 декабря в Роспотребнадзоре Алтайского края рассказывали, что с ноября фиксируется рост заболеваемости коклюшем. За месяц в регионе этот диагноз поставили 131 человеку.