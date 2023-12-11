Коклюш атакует. В Алтайском крае за месяц диагноз подтвердился у 131 человека

В Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость выросла по сравнению с 2022 годом, но не превышает среднемноголетнего уровня

11 декабря 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае, как и по всей России, с ноября фиксируется рост заболеваемости коклюшем: за месяц в регионе этот диагноз поставили 131 человеку, сообщили amic.ru в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что для коклюша характерны периодические подъемы, которые происходят раз в три-четыре года в осенне-зимний период.

Передается инфекция воздушно-капельным путем. Заражение происходит при тесном контакте на расстоянии 1-2 метров, в закрытом помещении или транспорте. Главным симптомом коклюша является приступообразный судорожный спазматический кашель с затяжным течением. Особенно опасно это заболевание для малышей до двух лет и непривитых детей, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

"У детей первых месяцев жизни кашель может сопровождаться остановкой дыхания (апноэ). Кроме того, у малышей наиболее частое осложнение – пневмония. Реже встречаются осложнения со стороны нервной системы – судороги и энцефалопатия. Перенесенная в младенчестве инфекция может стать причиной задержки в развитии", – отмечают в ведомстве.

Как не заразиться коклюшем?

В Роспотребнадзоре рекомендуют:

– ограничить посещение массовых мероприятий;

– отстранять из организованного коллектива детей и сотрудников при наличии кашля;

– организовать медицинское наблюдение за контактными при наличии случая заболевания;

– обеспечить проведение в учреждении ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, а также частое проветривание и кварцевание;

– обращаться за медицинской помощью к специалистам при первых признаках заболевания и не заниматься самолечением;

– не отправлять больных детей в организованные коллективы.

В ведомстве также отмечают, что самая надежная профилактика коклюша – это вакцинация. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок детям ее проводят в три, четыре с половиной и шесть месяцев. Ревакцинация – в 18 месяцев.

Ранее в беседе с amic.ru главный детский инфекционист Алтайского края Галина Филиппова рекомендовала ставить прививку от коклюша также детям в 7 и 14 лет, а взрослым – раз в десять лет. Она будет платной, но зато позволит защититься от такой тяжелой болезни.