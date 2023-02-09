Более 26 млн ущерба. Сколько животных убили браконьеры в Алтайском крае в 2022 году

По статье "незаконная охота" в полицию направили более 70 заявлений об уголовных преступлениях

09 февраля 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Браконьеры в 2022 году нанесли Государственному охотничьему фонду в Алтайском крае ущерб более чем на 26,4 миллиона рублей. Чаще всего жертвами преступников становятся копытные животные – 131 случай только за прошлый год. Кроме того, незаконно было добыто 34 особи пернатой дичи, 20 пушных зверей и один медведь. Об этом на пресс-конференции 9 февраля сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк.

Всего по статье "Незаконная охота" в полицию было направлено 71 заявление о совершении преступлений. Кроме того, государственным инспекторам удалось выявить 617 административных правонарушений, сумма наложенных штрафов по ним превысила отметку в 570 тыс. рублей.

"Сравнивая эти показатели с 2021 годом, можно отметить существенный рост по выявлению. Ущерб тогда составил 25 миллионов рублей. В этом году – более 26 миллионов", – отметил Максим Катернюк.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае ожидается сокращение числа новых охотников. Дело в том, что в скором времени все кандидаты вести добычу на законных основаниях будут обязаны сдавать экзамен по "охотничьему минимуму". Требования к получению охотбилета ужесточат, как только будут приняты поправки в ФЗ № 209. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в Госдуме.