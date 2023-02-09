Почему в Алтайском крае ожидают сокращение числа новых охотников?

Ежегодно в Алтайском крае охотничий билет единого федерального образца получают не менее двух тысяч граждан, из них порядка 1200 – новички

09 февраля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае не все желающие смогут получить охотничий билет. Причина – не все кандидаты в охотники смогут сдать экзамен по "охотничьему минимуму", который введут после принятия поправок в ФЗ № 209. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, как только его примут, требования к будущим охотникам серьёзно ужесточат. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк.

"Мы ежегодно прирастаем примерно на 1200 охотников, общее их число в Алтайском крае – 72 558 человек. Но скоро эта динамика изменится, потому что появятся новые требования к получению охотничьего билета единого федерального образца. Сдача охотничьего минимума станет обязательной. Но пока ещё есть возможность по упрощённой схеме, по сравнению с будущей, получить билет. Требования ужесточаются, но это верное решение", – отметил замминистра.

Эксперт отметил, что кандидаты в охотники и сегодня знакомятся с охотминимумом, но никаких экзаменов и тестов они не сдают. Проверка знаний позволит отсеять случайных людей. Напомним, в советское время без экзамена по охотничьему минимуму нельзя было получить такой билет, на основании которого приобреталось оружие. Будущий охотник обязан знать внешний вид и повадки зверей, уметь ориентироваться в лесу. Отдельный блок будет касаться безопасного обращения с огнестрельным оружием на охоте. Это очень важно, особенно для новичков, отметил Максим Катернюк.