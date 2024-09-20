Когда нужно успеть заплатить налоги и что делать, если уведомление не пришло?

Рассказываем, до какого числа нужно успеть заплатить налог на имущество в 2024 году

20 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Калькулятор / Фото: unsplash.com/ Jakub Żerdzicki

В Алтайском крае стартовала рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов. Их получат порядка 950 тысяч жителей – те, у кого в 2023 году в собственности были автомобили, квартиры, комнаты, гаражи, дачи, земля. В какой срок нужно успеть заплатить налоги и что делать, если уведомление не пришло, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

До какого срока нужно успеть заплатить имущественные налоги?

В 2024 году уплатить имущественный налог необходимо не позднее 2 декабря. Размер платежа ежегодно рассчитывает налоговая инспекция. В сентябре ведомство начинает делать собственникам рассылку уведомлений с указанием, сколько и за что нужно заплатить.

Большинство жителей Алтайского края, которые предпочли рассылку налоговых уведомлений в электронном формате, их уже получили. Они пришли им в личный кабинет налогоплательщиков и на портале "Госуслуги". Тем, кто по-прежнему предпочитает получать бумажные квитанции, налоговая инспекция их отправит по почте заказным письмом в срок до 1 ноября.

Что делать, если не получил налоговое уведомление?

Если в 2023 году на вас была оформлена недвижимость или транспорт, налоговых льгот нет, а уведомление не пришло, обратитесь в налоговую инспекцию. Можно сходить туда самому или сообщить о проблеме через личный кабинет на сайте ФНС России.

При этом в региональном управлении налоговой службы просят не беспокоиться тех, у кого сумма имущественного налога за 2023 год составила менее 300 рублей. Рассылки таких уведомлений в этом году не будет.

Как можно заплатить налоги?

Заплатить имущественные налоги можно в банке, банкомате или почтовом отделении. Есть возможность это сделать и онлайн. Например, через:

– мобильное приложение "Налоги ФЛ";

– "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России;

– личный кабинет на "Госуслугах".

А что будет, если не заплатить налоги в установленный срок?

Если не оплатить имущественные налоги в установленный срок, то уже с 3 декабря налоговая служба будет ежедневно начислять ему пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Напомним, на днях регулятор повысил ее до 19%.

Ведомство направит должнику требование об уплате налогов. Сделать это нужно в течение восьми рабочих дней после получения такого уведомления.

Если и это напоминание не помогло, налоговая имеет право направить письмо работодателю должника и проинформировать его о долге сотрудника.

Если налогоплательщик и после этого не уплатит задолженность, налоговый орган подает заявление в суд о выдаче судебного приказа. После вступления его в законную силу, направляет исполнительный документ о взыскании в службу судебных приставов, работодателю либо в банк.

Если денег на счете на оплату долга хватает, необходимую сумму сразу спишут. Также банк может заблокировать счета должника.

Могут налоговики обратиться и к судебным приставам. Они вправе арестовать имущество должника или ограничить право выезда за рубеж. За эту "услугу" придется заплатить еще 7% от размера задолженности, но не менее 1000 рублей.