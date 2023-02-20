Более 30 человек задержали по делу о хищениях в ПФР на 2 млрд рублей

Злоумышленники без ведома людей проводили незаконный перерасчёт пенсии и забирали себе средства

20 февраля 2023, 18:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Силовики задержали в Ингушетии, Северной Осетии и Москве более 30 человек, подозреваемых в хищении средств Пенсионного фонда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Уточняется, что в преступную организацию входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда, а также акционерного общества "Почта России". По информации силового ведомства, с 2019 по 2021 год члены группировки организовали незаконный перерасчёт пенсии жителям Ингушетии без их ведома. Средства переводили на банковские счета местного филиала "Почты России".

Законные выплаты при этом развозились по региональным отделениям почтовой связи, а полученные под видом перерасчётов средства злоумышленники похищали. Для сокрытия своих действий преступники подделывали отчётную документацию, согласно которой все полученные из Пенсионного фонда деньги якобы полностью перечислялись населению. Суммарно таким образом они нанесли ущерб бюджету России в размере более 2 млрд рублей.

В рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов провели 54 обыска по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В мероприятиях задействовали более 1200 силовиков, включая 600 бойцов Центра специального назначения ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии.

По результатам обысков задержали 34 человека, им предъявили обвинения и заключили под стражу.