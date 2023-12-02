Более 30 рейсов задержали и отменили в трех аэропортах Москвы

Причина — в непогоде

02 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Более 30 авиарейсов задержали или отменили в столичных аэропортах на фоне непогоды, пишет РЕН ТВ.

На 07:10 мск во Внукове задержали 12 рейсов и 7 отменили, в Домодедове задержали 12 рейсов и 2 отменили, а в Шереметьеве задержаны 7 рейсов.

По данным "Яндекс Погоды", сейчас в Москве -5 градусов и пасмурно. Днем ожидается небольшой снег.

Ранее рассказали, когда могут начать ремонт взлетной полосы в аэропорту Барнаула.